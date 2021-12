Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Sport e ambiente a braccetto. Iniziativa all'insegna della tutela della natura e delle buone pratiche della raccolta differenziata dei rifiuti al parco comunale di Rignaldello. Pescasportivi dell'Aquafans Team protagonisti di una pulizia straordinaria dell'area verde pubblica e delle sponde del Tevere insieme ai soci dell'Arci Caccia Città di Castello con i quali condividono la residenza.

I volontari, guidati dal presidente Luca Zangarelli, aiutati da alcuni cittadini hanno recuperato decine di chili di materiale, poi ritirate dagli addetti della Sogepu. Copertoni d'auto, le immancabili bottiglie vuote, immondizia, testimonianza di quanto possa la maleducazione e l'inciviltà di pochi. «Sono preziosi esempi di sensibilità da apprezzare per la spontaneità ed il senso di appartenenza alla comunità che li caratterizzano», plaudono Riccardo Carletti e Mauro Mariangeli, assessori allo sport ed all'ambiente, ringraziando «l'Aquafans Team per la tutela del patrimonio naturalistico della nostra città». Nata nel 1993 come associazione di pescatori, l'Asd Acquafans Team conta oggi più di 200 soci, con una cinquantina di agonisti che gareggia nelle varie discipline. «Il nostro obiettivo è di promuovere la pratica sportiva nel rispetto dell'ambiente per cui sentiamo con particolare responsabilità il compito di contribuire a tutelare il patrimonio naturalistico rappresentato dall'asta del Tevere e pensiamo sia importante fare la nostra parte per stimolare la sensibilità necessaria a proteggere una risorsa straordinaria come questa da tutto ciò che la può inquinare e che può compromettere l'ecosistema», spiega Luca Zangarelli. «La nuova Giunta comunale continuerà ad impegnarsi nelle azioni finalizzate alla sostenibilità ambientale, puntando sulla sinergia con i cittadini, con i quali è importante condividere scelte di governo, ma anche la responsabilità di salvaguardare le risorse naturali del territorio con il doveroso senso civico nei comportamenti di ogni giorno», rilanciano Carletti e Mariangeli.

