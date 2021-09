Martedì 28 Settembre 2021, 05:03

L'OPERA

Dopo trent'anni, un nuovo restauro tanto atteso. Si svolgeranno all'interno della Sala dell'Orologio il restauro dell'Adorazione dei Pastori, un affresco del Perugino, promosso da Fondaco Italia e sostenuto da Banca Generali Private. Lavori che, in alcune fasi, potranno essere seguite dalla cittadinanza.

CINQUECENTO ANNI

La Galleria nazionale sarà nei prossimi mesi teatro di un'importante operazione culturale, come è stato spiegato ieri nel corso di una conferenza stampa nella sala dell'Orologio. «Capita di rado che uno sponsor proponga di sostenere il restauro di un'opera - ha sottolineato Marco Pierini, direttore della Galleria nazionale -. Nel 2023, in occasione del cinquecentenario dalla morte, dedicheremo infatti proprio al Vannucci una mostra di livello internazionale, cogliendo questa occasione per aggiornare gli studi, fare una ricognizione puntuale sui documenti e mettere in luce le sue opere conservate nella Galleria Nazionale, tra le quali la lunetta con i pastori in adorazione del Bambino che negli ultimi anni e per diversi motivi è stata ed è oggetto di una nuova e particolare attenzione».

LA STORIA

L'Adorazione proviene da una delle cappelle esterne della chiesa di San Francesco al Monte di Perugia, il convento di Monteripido dei francescani. Qui il Perugino, all'epoca all'apice della carriera appena dopo aver terminato la decorazione al Collegio del Cambio, lavorò intorno al 1502.

Nel 1856 il murale fu sottoposto all'intervento di strappo, che comportò gravi ripercussioni sul suo stato di conservazione, già compromesso. Nel 1863 giunse nella Pinacoteca civica, poi Galleria Nazionale dell'Umbria, assieme a due splendidi disegni preparatori delle figure dei pastori che, nel nuovo allestimento, che sarà inaugurato nella primavera del 2022, saranno esposti accanto all'opera finita.

Il lavoro garantirà una migliore leggibilità dell'opera. Gli interventi di restauro, a cura di Conservazione Beni Culturali di Roma, andranno avanti per un paio di mesi e seguiranno varie fasi.

Dall'asportazione dei depositi superficiali incoerenti su tutte le superfici, alla revisione della reintegrazione dell'intervento precedente, con velature ad acquarello delle lacune trattate a intonaco abraso, alcune delle quali saranno integrate a tratteggio per consentire una migliore leggibilità dell'immagine. Per mantenere lo stretto rapporto esistente tra Galleria e la cittadinanza, saranno organizzati degli incontri per mostrare al pubblico lo stato dei lavori di avanzamento del restauro.

L'OMAGGIO

«Un omaggio al Perugino ha dichiarato Ermes Biagiotti di Banca Generali Private nelle Marche, Abruzzo e Umbria - artista che tutto il mondo ci invidia. Crediamo che sia fondamentale sostenere iniziative come questa che possono rappresentare un volàno per guidare la ripartenza del territorio dalla dura crisi che stiamo attraversando». Un restauro che, sotto il profilo professionale, come ha detto Enrico Bressan di Fondaco Italia. «Investire nel recupero di questi capolavori diventa, quindi, un modo per contribuire al bene collettivo e alla ripartenza del Paese».

Cristiana Mapelli