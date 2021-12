Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

Perugia alla ribalta del grande schermo e non solo quale set cinematografico. In questi giorni in città sono iniziate le riprese del film Il trionfo, diretto da Riccardo Milani per la Palomar con protagonista Antonio Albanese. Ma da ieri nelle sale di tutta Italia è uscito il film Caro Evan Hansen della Universal che per doppiare i brani della colonna sonora italiana ha scelto il cantante perugino Nicola Gargaglia.

Ex concorrente di Amici 2005 e di All together now, Nicola è laureato in canto pop al conservatorio di Frosinone e vanta altre esperienze come doppiatore di cartoni animati musicali per la Disney. Sempre in questi giorni la sua voce è nelle sale grazie al film Encanto nel quale figura tra i cori diretti da Virginia Brancucci, direttrice della Chours Line, società da anni impegnata nel curare le versioni italiane delle canzoni Disney. Ora un'altra grande occasione. «Per questo lavoro devo ringraziare Fabrizio Palma, mio prof di canto di Amici, e la cantante Rossella Ruini, a suo tempo corista nell'orchestra del programma», racconta Nicola. «Con entrambi siamo rimasti legati, dai tempi della trasmissione e siccome si occupano anche di doppiaggio cantato qualche mese fa mi hanno contattato per un provino». Era il test per cantare nel trailer del film Caro Evan Hansen. «É andato più che bene e sono stato scelto non solo per il trailer, ma per doppiare tutte le parti cantate del protagonista Evan». Una pellicola musicale tratta da uno spettacolo di Broadway che tratta un'importante tematica. «È un film molto intenso, che parla di drammi adolescenziali, di bullismo e a dispetto di quanto accade di solito (vedi The Greatest Showman o La La Land) è stato deciso di adattare le canzoni in tutte le lingue. Questo per far arrivare il messaggio a tutti ed è un bene che succeda, specie verso le nuove generazioni». Dal punto di vista artistico una prova nella prova, dare voce al performer Ben Platt. «Ha una voce splendida e per me è stata anche una bella sfida, essendo Ben ammirato in tutto il mondo, anche in Italia e agli occhi dei suoi fan il confronto sarà inevitabile». Per Nicola, che già dai tempi di Amici, appena diciottenne si mise in gioco non solo come cantante, una sfida che a giudicare già dal trailer è pienamente riuscita. «Evan Hansen è un personaggio molto complesso, problematico, pieno di drammi e ho lavorato tantissimo per entrare nel pensiero del protagonista, cercando di dare importanza, con la mia voce, a ogni singolo sentimento, a ogni espressione facciale e fisica. Non avendo potuto vedere il film in anteprima, mi sono documentato sulla storia, cercando scene del musical in rete e ascoltando i brani originali».

Per un film che vede un perugino protagonista già nelle sale, ce n'è un altro che sta prendendo forma in città, tra il teatro Morlacchi, il cinema Zenith e il centro storico. Per girare Il trionfo, il regista Riccardo Milani ha infatti scelto tali location perugine dove anche ieri è stato visto l'attore Antonio Albanese. Anche in questo caso una pellicola che affronta un argomento di spessore: l'importanza del teatro nella riabilitazione personale e di destabilizzazione dell'identità criminale.

Fabio Nucci