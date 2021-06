2 Giugno 2021

BENI CULTURALI

Perugia si mobilita per tentare di riportare nel territorio, almeno per una esposizione, la testa in bronzo di Hypnos. Di epoca romana, rinvenuta nel 1860 nella zona di Civitella d'Arna, entrò a far parte della collezione Castellani per poi essere venduta al British Museum nel 1868. E proprio al museo inglese Cristina Morbello, consigliere comunale M5s, chiede che si rivolga oggi il Comune.

È emerso ieri in commissione Cultura dove è stato discusso (ma non votato per altre audizioni in programma) un ordine del giorno sul tema. Morbello ha ricordato che «immagini scultoree del dio del sonno Hypnos sono insolite e solo poche statue simili sono note in Europa». Il viso ritrovato decenni fa a Civitella d'Arna, mostra ali che emergono dalla tempia destra e capelli disposti in una serie di ciocche, alcune cadono liberamente, altre sono legate in un nodo dietro la testa. Come il dio del sonno, se la statua fosse stata intatta avrebbe mostrato la divinità che camminava in avanti, stringendo un corno da bere e dei papaveri nelle mani. Il reperto ora al British Museum, ha un'importate storia espositiva, che fra il 1990 e il 2015 l'ha portato anche in varie città del Giappone, a Francoforte e Atene, al museo di arte delle Cicladi e dell'antica Grecia. La proposta sul piatto, rivolta all'amministrazione, è quella di aprire un contatto con il British Museum, favorendo anche una collaborazione del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, o altre istituzioni, per un'esposizione temporanea della testa di Hypnos. Un'idea che è piaciuta, su tutti, al presidente della Proloco Civitella d'Arna Lamberto Salvatori, che ha condiviso l'impegno contenuto nell'ordine del giorno «perché rappresenta una forma di tutela e valorizzazione della storia della frazione perugina». Francesco Vignaroli (Progetto Perugia) spiega che «la testa è un oggetto meraviglioso, mirabile esempio di arte miniaturistica. Purtroppo non sarà possibile chiedere la restituzione di un'opera legittimamente acquistata prima del 1930. Certamente sarebbe bello poterla riportare a Perugia quantomeno per un'esposizione». Anche Michele Cesaro (FI) ha condiviso il contenuto dell'atto, ritenendo che si tratti di un'iniziativa utile per la città. Morbello ha spiegato che «passeggio spesso nei boschi intorno a Civitella, zona rimasta intatta nonostante si trovi ad una manciata di chilometri da Perugia. Non ha subito la cementificazione che ha riguardato altri paesi. Questa fortuna è dovuta, almeno in parte, all'interesse archeologico dell'area per gli insediamenti etruschi e romani. Per questo, apprezzando la bellezza del territorio mentre passeggio, mi torna spesso in mente la testa di Hypnos. Penso che sia importante, anche per lo sviluppo turistico di qualità, riportare seppur temporaneamente a Perugia le opere che fanno parte della nostra storia e della nostra cultura».

Ri.Ga.