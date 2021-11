Sabato 6 Novembre 2021, 05:02

Perugia rende omaggio a Franco Venanti, non un artista qualsiasi, ma l'artista anarchico romantico innamorato della sua città, e che la sua città riconosce come uno dei suoi grandi figli. Con il suo pennello non ha mancato di spaziare ben oltre i confini cittadini fissando condizioni dell'umanità tragiche: quelle tratte dalla storia e quelle della cronaca della seconda metà del Novecento, e oggi, per suoi novant'anni non si sarebbe immaginato di dover raccontare ancora un capitolo buio, questa volta del nuovo millennio, la pandemia. Fino al 9 gennaio 2022 al Museo Civico di Palazzo della Penna è in scena una retrospettiva raffinatissima, introdotta proprio dalla grande tela: Senza titolo (Covid 2021). La mostra dal titolo: Venanti. Tra il colore e il bianco e nero, è organizzata dal Comune di Perugia e dall'Associazione culturale Luigi Bonazzi, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed è curata da Mimmo Coletti e da Eugenio Giannì.

Per la prima volta il Palazzo si apre ad un artista vivente, un'eccezione, un abbraccio della città ad un artista amatissimo, un regalo per i suoi novant'anni fortemente voluto dal sindaco Andrea Romizi e dall'assessore Varasano, sottolineando che questa non è una semplice esposizione ma un evento culturale di grande rilievo. L'Assessore Varasano ha infatti affermato che: Franco Venanti è molto più di un artista innamorato di Perugia, per la nostra città si è speso in vari modi e direzioni: con la sua creatività, com'è noto; con il suo impegno civile e culturale tramite l'Associazione Luigi Bonazzi, fondata nel 1963 insieme a Gerardo Dottori e ad altri intellettuali perugini; con la professionalità messa al servizio dell'Accademia di Belle Arti, come docente e come Accademico di Merito; con il suo impegno politico-istituzionale, come consigliere comunale (1995-1999). Attraverso l'arte, Venanti ha raccontato Perugia e i perugini con amore e onestà: esaltandone le bellezze, senza però dimenticarne le povertà umane e intellettuali e le contraddizioni. La mostra si sviluppa in una selezione accurata di una quarantina di dipinti a colori e in bianco e nero che raccontano il percorso dell'artista dalla fine degli anni Sessanta ad oggi, allestimento curato dall'architetto Francesca Giugliarelli. Venanti è padrone del colore che ha notevole forza simbolica, ed è luce, brillantezza, contrasto e ritmo: possiede una tavolozza che sa determinare gli stati d'animo più diversi e un'armonia della composizione che lo fanno protagonista del realismo attuale.

