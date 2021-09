Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

IL CONCORSO

Premiate le vie più belle e colorate della città. Si è concluso il concorso Perugia in fiore promosso dall'associazione rione di Porta Eburnea e il Garden club Perugia che ha voluto abbellire, con fiori e piante, la città, non solo con balconi, facciate e terrazzi curati, ma anche impreziosendo ingressi, vicoli e piazzette. I nomi dei premiati sono stati annunciati ieri, ai giardini Carducci, tra sorrisi foto e molto orgoglio cittadino.

Eccoli. Per Porta Eburnea Pino Castellucci e Giovagnoni Elisabetta; per porta Sant'Angelo Luana Cenciaioli e Francesco Cova, per porta san Pietro Roberto Alunni, Paola Segoloni; per Porta Santa Susanna Cecilia Schippa e l'associazione via dei Priori, per porta Sole Francesco Quintaliani e Rosa. Il miglior allestimento in assoluto invece è andato a Swinney Mignon e al marito Mark. La città è stata trasformata in tanti angoli di bellezza immortalati sui social.

LA GIURIA

Al concorso sono pervenute numerose domande di partecipazione. A giudicare le creazioni floreali, una commissione composta da cinque membri: Leonardo Varasano, assessore alla Cultura, Paolo Belardi, professore della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia, David Grohman, direttore del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici, Giuseppina Mantucci Massi Benedetti, presidente Associazione Garden Club, Giancarlo Barboni, presidente dell'associazione Porta Eburnea.

Cristiana Mapelli