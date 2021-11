Martedì 30 Novembre 2021, 05:02

Perugia e l'Umbria tornano protagoniste dell'innovazione in psichiatria. A 50 anni dalla creazione delle rete - prima in Italia - dei Servizi psichiatrici territoriali, la Regione ha approvato la delibera che finalmente rimuove uno degli ostacoli che aveva di fatto impedito alle strutture socio-sanitarie di spaziare oltre i limiti delle proprie attività in senso stretto. Proprio una struttura psichiatrica, il Centro diurno psichiatrico FuoriPorta della Fondazione La Città del Sole onlus, ha rischiato la chiusura forzata, colpevole di aver avviato all'interno degli stessi locali il ristorante inclusivo Numero Zero, gestito dall'associazione RealMente Aps, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia e Brunello Cucinelli. Numero Zero invece ha ora tutte le caratteristiche per proseguire in via sperimentale la propria attività: è, infatti, un'attività commerciale non profit dove oltre il 50 per cento della forza lavoro è costituita da pazienti psichiatrici, affiancati da professionisti della ristorazione e supervisionati da uno staff clinico. Una notizia che arriva nei giorni in cui Numero Zero festeggia il suo secondo compleanno e la sua direttrice, Vittoria Ferdinandi, ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella il Cavalierato dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana «per il suo contributo nella promozione di pratiche di autonomia e di inclusione sociale per i malati psichiatrici».

E.Prio.