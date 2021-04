1 Aprile 2021

«Perugia è Family Friendly e intendiamo proseguire su questa strada». Ieri la giunta ha approvato il nuovo piano per le politiche familiari per il biennio 2021-22, presentato dall'assessore al Welfare Edi Cicchi. «Il Piano contiene tutti gli interventi che il Comune intende realizzare a sostegno della famiglia». Si tratta di azioni che vanno a incidere sulla qualità della vita e delle relazioni delle famiglie perugine, in ogni ambito, dai servizi alle tariffe, dalle politiche per la casa ai sostegni economici e non, dall'urbanistica alla scuola, la cultura, lo sport e, non ultime, azioni per favorire la conciliazione famiglia e lavoro. Nel corso del 2021 sarà promosso un convegno sul tema famiglia, lavoro e welfare che sarà opportunità di incontro e confronto tra istituzioni, operatori e cittadini, ma anche di un festival della famiglia. Proseguirà anche l'azione di sensibilizzazione delle attività economiche e commerciali del territorio rispetto alle esigenze delle famiglie, ancora più importante in conseguenza della crisi economica causata dall'emergenza Covid. A questo proposito verranno favorite collaborazioni, nuove convenzioni e agevolazioni a vantaggio delle famiglie nei servizi di maggiore interesse, dal commercio

ai trasporti alla salute. Confermata la Baby card, per l'acquisto di beni per la prima infanzia, rivolta alle famiglie fin dal nono mese di gravidanza. Il pian prevede anche un ruolo importante per il nuovo Family hub a Fontivegge con servizi di informazioni e di consulenza