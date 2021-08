Martedì 24 Agosto 2021, 05:01

PERUGIA CIVICA

L'ultimo duello rusticano in Perugia Civica porta la palla nel campo del capogruppo Pici e ce la lancia il Coordinamento che fa i conti dei sostenitori di Pici:«Vogliamo evidenziare però per corretta informazione che tra i 6 firmatari della nota a sostegno di Pici nessuno risulta essere ad oggi iscritto a Perugia Civica. Ci sorprende solo che uno dei firmatari risulti essere Parlavecchio che è stato indicato dal Comune come rappresentante del Cda di Umbra Acque. Non è mai successo nella storia del Comune di Perugia che una figura nominata dall'ente e che quindi dovrebbe rappresentare tutti intervenisse in maniera così scomposta ed inopportuna nel dibattito politico. Questa totale mancanza di correttezza istituzionale è molto grave, deve essere fortemente censurata e verrà ovviamente segnalata nelle sedi opportune». Il Coordinamento Comunale, guidato dai Coordinatori Mipatrini ed Elice, a cui Pici fa riferimento, rilancia il Coordinamento di Perugia Civica, «è composto da 16 componenti ed è stato legittimamente e democraticamente individuato tra gli iscritti dai soci di Perugia Civica come avviene in tutti le organizzazioni democratiche. Non può farne parte chi non è iscritto. Non è un concetto difficile da comprendere. Ma Pici evidentemente non può saperlo visto che dalle decine e decine di riunioni fatte ha partecipato solo a quella dove ha sottoscritto la candidatura per la lista in comune. Perugia Civica evidentemente è stata considerata un autobus in cui si sale per diventare consigliere comunale e poi si scende».