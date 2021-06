1 Giugno 2021

LA RIEVOCAZIONE

Dopo l'edizione completamente virtuale e senza gara del 2020, Perugia 1416 compie un primo passo verso il ritorno alla normalità, varando un'edizione che torna a proporre una sfida tra i rioni con due momenti in (contenuta) presenza. Il confronto non si misurerà sui giochi d'epoca o sul corteo, ma su un cortometraggio che i rionali hanno finito di girare in questi ultimi giorni. Proprio la proiezione di tali lavori, sabato pomeriggio, e la rievocazione dell'incontro tra Braccio Fortebracci e i nove priori per la consegna delle chiavi, avverranno alla Sala dei Notari di fronte a un pubblico ridotto. Prende forma così la sesta edizione di Perugia 1416, da venerdì 4 a domenica 6 giugno.

Niente suggestivo ingresso serale di Braccio al Cassero e niente assegnazione del palio. «Anche quest'anno sarà donato a un destinatario che sarà svelato domenica pomeriggio», spiega Teresa Severini, presidente dell'Associazione Perugia 1416 che parla di edizione con iniziative tra reale e virtuale. «Si basano su lavori che hanno tenuto viva, per quanto possibile, l'unione tra rionali, cosa non facile mancando occasioni di socialità». Così ecco un'altra MedioevalWeb, soluzione di passaggio che però avvicina i cinque rioni a una maggiore normalità, pur senza sfide. «Hanno deciso di non disputare i giochi e di non allestire il corteo aggiunge Severini e non ci sarà neanche la rappresentazione sulle scale di Palazzo dei Priori, vista la coincidenza, domenica, con il Corpus Domini». La tre giorni 2021 viaggia su web, con gli show cooking di antiche ricette medioevali dello chef Giovanni da Montemalbe a cadenzare il programma, con anteprima giovedì alle 12,30. In serata, diffusione del concerto de I Trobadores dedicato a 1416. Confermate la Golosa disfida, il concorso enogastronomico in collaborazione con l'Università dei Sapori, la mostra fotografica Altea effigies con le immagini del backstage. Alcune delle quali messe in vendita per raccogliere fondi a sostegno della cura di una malattia rara. Il clou, sabato pomeriggio con la proiezione, alla Sala dei Notari (75 i posti disponibili), dei corti realizzati dai rioni e delle pillole della docu-fiction Braccio 3.0 volume 2 che sarà pronta a settembre. Domenica pomeriggio la rievocazione della consegna delle chiavi (chiesta l'aula magna all'UniPg), la premiazione del corto vincitore (giudicato da esperti) e la consegna del Palio. «Alcune scelte obbligate sono diventate un'opportunità per il futuro», spiega il regista Stefano Venarucci. «In tanti si sono cimentati nella ricerca, nella realizzazione dei corti, che hanno finito di girare domenica. Un filone che non lasceremo che entusiasma e motiva i rionali che hanno dedicato risorse e tempo». L'assessore Leonardo Varasano ha parlato di «contenuti ricchi e rilevanti» mentre per la consigliere Roberta Ricci, in questi mesi, «Perugia 1416 è riuscito a dare alle persone un supporto che altri organismi non hanno saputo dare».

Fabio Nucci