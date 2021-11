Domenica 14 Novembre 2021, 05:02

LA MANIFESTAZIONE

Al vertice di Perugia 1416 è stata confermata Teresa Severini, presidente fino al 2024 dell'associazione Aps Passaggio tra Medioevo e Rinascimento. Conferma anche per la vicepresidenza con Riccardo Bachiorri, mentre Cristina Mascetti è il nuovo segretario. Sono le nomine alla prima seduta del nuovo consiglio. A partire da quest'anno, i mandati saranno di tre anni. Sono dodici in tutto i consiglieri. Accanto alle rappresentanze di Università degli Studi, con il prof Ferdinando Treggiari, dell'Accademia di Belle Arti con il prof Stefano Mosena e degli operatori del centro con Mauro Belia, sono entrati a far parte del direttivo Roberta Ricci ed Erika Borghesi che, insieme a Cristina Mascetti, del magnifico rione di Porta Santa Susanna, hanno alzato le quote rosa. «Si apre una pagina nuova, una spinta nel segno importante della continuità», ha detto Severini. Il nuovo direttivo è già al lavoro per l'edizione 2022 di Perugia 1416 e per assegnare l'incarico al direttore artistico della rievocazione e le deleghe per il coordinamento, oltre che per il nuovo ciclo di conferenze e il concorso del palio d'artista organizzato dall'Accademia di Belle Arti di Perugia. «Tra le diverse iniziative che nel programma avranno varie scadenze, oltre le date del 10-11-12 giugno già annunciate c'è in serbo la terza docu-fiction, sequel delle precedenti, a chiudere la trilogia Braccio 3.0. Così come il concorso dei corti tra i Rioni per il premio Marco Rufini».