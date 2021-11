Lunedì 8 Novembre 2021, 05:02

LA RIEVOCAZIONE

Tra riconferme e nuovi ingressi, ecco le nuove cariche del Consiglio dei Savi del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna: Oscar Bigarini resta Console, Fabrizio Bandini è il Priore, Gianfranco Borri il Capitano, Roberto Bizzarri l'Alfiere. Riconfermate Silvia Dazi come Notaro, Manuela Castellini come Massaro, Roberta Tonanni come Proconsole mentre Alba Caprini, Cristina Mascetti, Simonetta Giacometti e Sebastiano Graziani, riconfermati, ricoprono la carica di Consiglieri. La cerimonia, all'oratorio di Santa Cecilia, è avvenuta alla presenza della vice presidente del consiglio comunale, Roberta Ricci, e dei rappresentanti degli altri quattro Rioni.

Verso la settima edizione di Perugia 1416, dal 10 al 12 giugno 2022. Un rinnovo contrassegnato da «una sempre più marcata sinergia con gli altri Rioni così da rendere più coinvolgente il Palio, anche attraverso nuove proposte» commenta il Console Bigarini, che aggiunge: «I due nuovi ingressi, Fabrizio Bandini come Priore e Roberto Bizzarri in qualità di Alfiere, costituiscono un ricambio importante; così anche il fatto che il vecchio Priore Gianfranco Borri sia diventato Capitano sostituendo Marco Gramaccia». Diverse le iniziative in cantiere, anticipa sempre Bigarini: «La prossima sarà il pranzo di Natale. Poi pillole di storia perugina, trasmesse sui nostri canali social, e Radiosansanni, che riprenderà l'anno nuovo». E poi «la nuova squadra di atleti, anche qui con riconferme e nuovi ingressi, e la preparazione di nuovi abiti storici».