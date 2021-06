LA RIEVOCAZIONE

Si apre oggi l'edizione medievalWeb di Perugia 1416, che andrà avanti fino a domenica con eventi online e appuntamenti in presenza. Dopo l'anteprima online con lo Show-cooking medievale a cura di Giovanni da Montemalbe, con la riproposizione delle antiche ricette perugine e il concerto di musica medievale Amor mi fa cantar alla città di Peroscia! offerto dall'ensemble di musica antica I Trobadores, il programma oggi prosegue con la premiazione del contest gastronomico La golosa disfida 2020, evento organizzato con l'Università dei Sapori che si terrà all'aperto, tra i tavoli de Il Bistrot (ex Caffè Roma) di Piazza Matteotti. La giuria procederà agli assaggi e proclamerà la ricetta vincitrice; seguirà la degustazione degli elaborati presentati per il pubblico. Alle 10, inaugurazione della mostra fotografica Altera Effigies, III edizione, corredata di alcuni costumi della rievocazione storica: allestita in quella che sarà la nuova sede di Perugia1416, sarà aperta solo su appuntamento, ma visibile online. Le fotografie saranno in seguito cedute all'asta e il ricavato donato all'Associazione Mauro Baschirotto, sezione Umbria onlus, per sostenere una raccolta fondi a favore della ricerca per la terapia genica contro la malattia di Lafora. Alle 15 e alle 18, Show-cooking medievale con le antiche ricette Anatra tardogotica-De modus preparandi AnserePaparo e L'antenato del risotto: far de Hordea o far de Albese.

Fa. Nu.



© RIPRODUZIONE RISERVATA