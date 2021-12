Domenica 19 Dicembre 2021, 05:02

IL CASO

Due candidati per un posto da ricercatore universitario, classifica, vittoria di tre punti e un quarto(una sorta di corto muso), ricorso al Tar e classifica da riscrivere.

La battaglia è quella che ha visto contrapposti a colpi di carte bollate Giovanni Vitale (avvocati Michele Bonetti e Delia Santi Delia) contro l'Università degli studi e contro Alessandro Favilli(assistito dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti).

Il dottor Alessandro Favilli ha vinto la selezione per un posto da ricercatore a tempo determinato in Ginecologia e Ostetricia. Per farla semplice la commissione esaminatrice dei due unici concorrenti ha infilato così la classifica: primo Favilli con il punteggio complessivo di 111 punti (di cui 92 per le pubblicazioni e 19 per i titoli) e al secondo posto Vitale con il punteggio complessivo di 107,75 punti (di cui 90,75 per le pubblicazioni e 17 per i titoli).

Chi arriva secondo non ci sta. Mette tutto in mano agli avvocati e va al Tar. Chiedono ai giudici amministrativi (presidente Raffaele Potenza, consigliere Enrico Mattei e giudice referendario estensore Davide De Grazia) di assegnarli la vittoria. C'è un antefatto che spiega bene la motivazione del ricorso al Tar. In rettore Oliviero in sede di verifica della regolarità formale del procedimento e dei relativi atti, rilevava come «sia in merito ai titoli, sia in merito alle pubblicazioni () una apparente non piena corrispondenza tra le valutazioni espresse ed i criteri stabiliti dalla Commissione nell'Allegato 1 al Verbale n. 1, redatto nella seduta del 16.6.2021. Infatti nel citato verbale n. 4, con riferimento ai titoli, vi sono episodi di non rispondenza tra i punteggi attribuiti ed i giudizi espressi, mentre, con riferimento alle pubblicazioni, emerge una ulteriore declinazione dei suddetti criteri». Il rettore rinviava pertanto gli atti affinché la commissione potesse esprimere, entro trenta giorni, le proprie valutazioni in aderenza ai criteri dalla stessa predeterminati. Così nasceva la classifica del concorso con i punteggi ritoccati, al ribasso.

Chi è andato al Tar ha impugnato una lunga serie di atti (la classifica finale è del 31 agosto, il decreto del rettore che approvava gli atti della procedura selettiva è del 7 settembre)chiedendo di essere dichiarato vincitore. Il Tar, invece, ha accolto solo in parte le doglianze del ricorrente, ma la partita può essere ribaltata perché la commissione esaminatrice dovrà procedere alla riedizione dei giudizi «con obbligo di motivare i rinnovati giudizi in relazione ai rilievi espressi dal collegio nella trattazione delle censure che sono state ritenute fondate»

