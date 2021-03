15 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







IL RICORDO

A poco meno di due anni dalla cerimonia, era il 30 marzo 2019, è stato installato al percorso verde il nuovo pannello che ricorda l'intitolazione della principale area verde della città a Leonardo Cenci, morto pochi mesi prima a seguito di una lunga battaglia contro il cancro. «È una grande gioia, finalmente è stata apposta l'insegna in ricordo di Leonardo. Questo era il suo regno, qui si allenava tutti i giorni», si legge nella pagina Facebook della onlus Avanti tutta che Leonardo aveva fondato e che ora, con il supporto di tanti, continua a proporre progetti e iniziative. «Correre qui sarà come correre con lui accanto. La sua anima è qui. Ci manchi Leo, Avanti tutta».

SOLIDARIETÀ

Intanto la onlus ricorda che fino a venerdì 19 sarà online la nuova asta di beneficenza per sostenere le necessità del reparto di Oncologia medica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia e in particolare per donare una postazione informatica e una fotocopiatrice avanzata. La nuova asta di beneficenza è realizzata da Avanti Tutta e Perugia Calcio, dopo il successo di quella appena conclusa, dove sono state aggiudicate le maglie di Sounas e Minesso. Stavolta in palio la maglia di Christian Kouan, indossata nella partita con gol in Perugia-Arezzo e quella di Salvatore Elia, con i pantaloncini, indossata nella partita con gol in Perugia-Imolese.