10 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







AMBIENTE

Al percorso verde di Pian di Massiano, intitolato a Leonardo Cenci, arriverà anche una bacheca con un dipinto che ritrae il fondatore di Avanti Tutta.

L'iniziativa è stata proposta dalla stessa onlus che ha stretto un patto di collaborazione con il Comune, una formula usata frequentemente fra l'ente e le realtà associative del territorio per il rilancio dei parchi cittadini.

Come spiegato in una determinazione dirigenziale dell'area Governo del territorio, la numero 715 firmata ieri, Comune e Avanti Tutta hanno stipulato il patto di collaborazione per l'installazione di una serie di elementi nel percorso verde.

Proprio lì, da circa un mese, è stata apposto un cartellone a sfondo verde con indicata l'intitolazione a Leonardo. Ora va avanti l'impegno per ricordare Leonardo, morto a gennaio 2019 e cui venne poco dopo intitolato il percorso verde.

«L' associazione Avanti Tutta Onlus riporta l'atto del Comune - ha presentato una proposta di collaborazione consistente nella volontà di procedere alla fornitura di 2 targhe toponomastiche all'interno del percorso verde, alla fornitura e posa in opera della pellicola grafica dei tabelloni dei campi da basket limitrofi alla tribuna nord dello stadio Renato Curi e alla fornitura di una bacheca bifacciale in legno».

Nella bacheca sarà posto un dipinto raffigurante Leonardo, diventato vero e proprio simbolo di coraggio nel combattere il cancro. Il retro della bacheca verrà invece utilizzato per comunicazioni istituzionali dell'associazione, che ha come obiettivo quello di dare dignità ai malati oncologici, di promuovere la pratica sportiva nei protocolli di terapia contro la malattia ed uno stile di vita corretto e sano.

Per il Comune si tratta di «interventi rappresentano delle attività di pubblico interesse in quanto garantiscono politiche di qualità dell'ambiente urbano, di cura, valorizzazione degli spazi pubblici e forniscono un importante testimonianza per promuovere l'affiancamento della attività motoria/sportiva alla terapia medica».

PONTE SAN GIOVANNI

Al percorso verde lungo il Tevere il bel tempo e la presenza dei due cigni Romeo e Giulietta favorisce l'afflusso di persone. Ma crescono anche i rifiuti e an che ieri c'è chi ha notato grossi sacchi addossati ai cestini, stracolmi.

Così scatta l'appello per una pulizia dell'area più frequente, garantendo decoro e pulizia. Proprio lì è in atto una raccolta firme per chiedere la realizzazione di un'oasi umida.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA