AMBIENTE

Il Comune parteciperà ad un bando nazionale, Sport nei parchi, per la riqualificazione delle aree verdi. L'obiettivo sarà quello di poter mettere mano all'area sportiva del percorso verde Leonardo Cenci. Due i fronti pensati. La linea 1 riguarderà un'area compresa tra il campo da rugby e la pista di pattinaggio, che si estende lungo il tratto di percorso verde già esistente, dove saranno installate macchine e attrezzature per il corpo libero, attraverso piazzole appositamente realizzate. La seconda, la linea 2, si realizzerà nell'area del bocciodromo, dove è stata individuata una specifica area di almeno 500 metri quadrati da destinare ad Urban sport activity e weekend. Cioè isole di sport gestite da un minimo di tre Asd/Ssd operanti sul territorio, che saranno individuate a cura di Sport e Salute e dallo stesso Comune attraverso procedure che garantiranno trasparenza e parità di trattamento.

«In un momento come questo ha detto l'assessore Clara Pastorelli - caratterizzato da una durissima emergenza sanitaria, puntiamo a dare una spinta ancora più decisa alla diffusione della pratica sportiva nella nostra città, con particolare riferimento a quella da svolgere all'aperto. Questo progetto ci consentirà di offrire maggiori servizi ai nostri cittadini e di riqualificare alcune aree del percorso verde Leonardo Cenci. Importante anche la collaborazione che il progetto ci consentirà di instaurare con alcune realtà sportive del territorio».

