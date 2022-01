Domenica 23 Gennaio 2022, 05:04

La vendita delle quote del minimetrò rappresenta uno dei più grandi impegni che il sindaco Romizi ha preso con i cittadini di Perugia.

La storia è nota a tutti: lo sviluppo ipotizzato della città non è avvenuto, le politiche di mobilità non sono state così coraggiose da favorirne l'utilizzo per arrivare alle 15000 persone al giorno, i comuni hanno sofferto di una politica statale di tagli sui trasferimenti.

Le quote del minimetrò sono state valutate poco più di undici milioni di euro: questo introito porterebbe un grande beneficio alle casse comunali con anche una maggiore possibilità di spesa corrente che si traduce in migliori servizi ai cittadini e maggiori possibilità di investimenti per la città.

Dal punto di vista del trasporto pubblico della città si creano delle condizioni di vantaggio: come nelle maggior parte delle situazioni presenti nel territorio nazionale ed europeo la gestione del trasporto pubblico viene effettuata da società di gestione dei trasporti.

Per la società Minimetrò, ente concedente il servizio ed ente concessionario coincidono e questo non permette di usufruire di tutte quelle economie di scala che potrebbe introdurre solo un soggetto con capacità industriali per la gestione del trasporto pubblico.

La proposta di vendita delle quote ha anche come condizione quella del price cap sul corrispettivo del trasporto: proprio per evitare qualsiasi possibilità di aumenti futuri del costo annuale del trasporto l'amministrazione ha posto come condizione che il prezzo massimo dovuto per la gestione del servizio non potrà essere superiore a quello che ha pagato nel 2021.

Vendere le quote non significa vendere il minimetrò di cui il Comune di Perugia ne diventerà gratuitamente proprietario nel 2038, al termine della concessione indipendentemente dall'assetto proprietario della società

Nella scelta di vendere le quote del minimetrò è chiara la visione che ha l'attuale amministrazione che è quella di consegnare alle generazioni future un debito sul trasporto pubblico della città meno pesante, creando le condizioni affinché i servizi del trasporto pubblico possano essere efficientati attraverso l'attuazione del Piano della mobilità sostenibile che contempla il ridisegno dell'attuale sistema di trasporto pubblico della città al fine di creare un sistema efficiente e più economico per i cittadini.

Cristiana Casaioli, presidente commissione urbanistica Comune di Perugia

di Perugia

