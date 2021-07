Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

LA RASSEGNA

TODI Presentato ieri mattina, nel prestigioso salone d'onore di Palazzo Donini a Perugia il programma della xxxv edizione di Todi Festival, kermesse di teatro, musica e arti visive, fondata nel 1987 da Silvano Spada. Location tante e variegate scene a partire dal Teatro Comunale, passando dal Chiostro del gotico Tempio di San Fortunato, per concludersi sulla scenografica Piazza del Popolo, tutto dal 28 agosto al 5 settembre 2021. Spettacolo inaugurale L'inizio del buio, un debutto teatrale a firma di Walter Veltroni; chiusura sulle note di Figlia didella provocatoria Loredana Bertè.

Considerato uno dei principali appuntamenti del panorama culturale nazionale, è stato presentato in maniera puntuale e analitica dal direttore artistico Eugenio Guarducci, per la sesta volta al timone, affiancato dal direttore generale Daniela De Paolis. Hanno testimoniato l'importanza dell'evento l'Assessore alla Cultura della Regione Umbria Paola Agabiti, il sindaco di Todi Antonino Ruggiano. Con loro Francesca Valente la curatrice della Mostra Labyr-Into. Dentro il labirinto di Arnaldo Pomodoro, autore del manifesto del Festival e al quale sarà dedicata una mostra. Organizzazione dell'Agenzia Sedicieventi. «Un appuntamento importante nel panorama culturale dell'Umbria», l'ha definito Paola Agabiti. «Incubatore principe del teatro, della danza e delle arti visive» è per il sindaco Ruggiano.

Sabato 28, quindi debutto nazionale de L'inizio del buio di Walter Veltroni, regia di Peppino Mazzotta, con Giancarlo Fares e Sara Valerio. Domenica 29 Boomerang - Gli illusionisti della danza: autore e coreografo Cristiano Fagioli. Si torna alla prosa lunedì, con La febbre di Wallace Shawn, per la regia di Veronica Cruciani e Federica Fracassi protagonista.

Attenzione per La vespa, testo inedito firmato da Morgan Lloyd Malcolm, con la regia di Piergiorgio Piccoli. Sul palco Guenda Goria, insieme a Miriam Galanti. Prima nazionale, Mercoledì 1 settembre con Emigranti di Sawomir Mroek, per la regia di Claudio Jankowski interpreti Riccardo Barbera e Roberto D'Alessandro. Giovedì 2, E.T. L'incredibile storia di Elio Trenta firmata Luigi Diberti e Gianmario Pagano, regia di Francesco Frangipane. Venerdì 3 andrà in scena, in esclusiva regionale, Gola e altri pezzi brevi di Mattia Torre, letti da Valerio Aprea. Sabato 4 Storie della buonanotte per bambine ribelli. Grande chiusura, domenica 5 in Piazza del Popolo, con Loredana Bertè e il suo Figlia di... Summer Tour 2021, in esclusiva regionale.

Un Festival che conferma il suo dinamismo, proponendo novità e freschezza e che conferma il suo sguardo verso opere inedite, debutti nazionali ed esclusive regionali.

«Questa mattina ha affermato il direttore artistico Guarducci - grazie alle Teche Rai, abbiamo potuto rendere omaggio a due grandi artiste italiane scomparse negli ultimi mesi: Franca Valeri e Carla Fracci. Entrambe furono protagoniste della prima edizione di Todi Festival nel 1987. In questo documento le loro dichiarazioni, unite a quelle del visionario fondatore del Festival Silvano Spada, hanno ancora una straordinaria valenza. Vogliamo quindi dedicare l'edizione 2021 a loro e all'indimenticabile Gigi Proietti, anche lui in passato protagonista di questo importante appuntamento culturale della nostra regione».

Luigi Foglietti