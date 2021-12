Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

Per solennizzare degnamente i 450 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1570, (il ritardo di un anno delle celebrazioni è dovuto agli impedimenti legati al Covid), Massimo Moscatelli, governatore della Confraternita della Misericordia, già Compagnia dell'Orazione e della Morte in Perugia, ha organizzato la presentazione dei lavori di restauro della Cappella della Madonna del Pianto, nella chiesa parrocchiale dei santi Lucia e Andrea, in piazza Piccinino, che da secoli è la sede storica confraternale. Ma soprattutto è stato presentato a confratelli e amici convenuti alla cerimonia, il dipinto su tavola, risalente al 1550, attribuito a Sinibaldo Ibi, un pittore perugino la cui vita va nell'arco di tempo tra il 1475 e il 1548.

Insieme al governatore Moscatelli e ad Ernesto Cesarotti che ha rappresentato la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, sostenitrice dell'operazione, per illustrare gli interventi di restauro fatti sulla tavola dell'Ibi dalla restauratrice Francesca Maria Drisaldi, i professori Alberto Grohmann e Francesco Federico Mancini che hanno tracciato storia civica e artistica. Mancini ha allargato la sua illustrazione anche all'altra importante opera, sempre di proprietà della Confraternita, la Pala di Vincenzo Pellegrini, noto come il pittor bello, realizzata nel 1612, che, come ha ricordato lo storico dell'arte, citando il biografo settecentesco, Lione Pascoli: «E' l'anno in cui fu barbaramente per gelosia da atroce, perfida, e cruda mano ammazzato». Un parterre di invitati degno dell'occasione, sindaco Andrea Romizi e vescovo ausiliario Marco Salvi in testa, con Giovanna Giubbini, Mario Squadroni e Giovanni Delogu per le soprintendenze.

Il percorso storico della Confraternita lo ha tracciato Massimo Moscatelli che ha ricordato come nel 1872, con Regio decreto, la Confraternita dell'Orazione e della Morte nella città di Perugia, riconosciuta con pubblico istrumento nel 1570, cambiò nome in Confraternita della Misericordia. Ha poi presentato la ristampa anastatica del testo di Giuseppe Cerbini su Le parrocchie dei santi Lucia e Andrea con note storiche sulla compagnia dell'orazione e della morte in Perugia. «Il dipinto restaurato raffigura la Pietà ha spiegato Francesco Federico Mancini è ispirata a prototipi perugineschi e si colloca tra il 1510 e il 1520, ed ha affinità con il gonfalone, che l'artista Ibi realizzò per la città di Gubbio».

Luigi Foglietti