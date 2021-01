© RIPRODUZIONE RISERVATA

FAMIGLIA PERUGINAQuest'anno un San Costanzo diverso. Ma seppur impossibilitati ad organizzare la normale attività associativa in presenza, alla Famiglia Perugina, non rinunciano alla tradizione. Pertanto invito ai soci per fare una visita alla chiesa patronale, assaggiare il torcolo, e collegarsi alle pagine facebook e youtube per assistere alla trattazione dei temi cari alle memorie civiche.Mancherà, purtroppo, la consolidata e partecipata conviviale. Il festeggiare con un bel pranzo le occasioni significative del calendario cittadino, oltre ad essere un piacevole appuntamento, diventa un momento di riflessione sulla storia perugina e sulle sue relative ricorrenze. Tanto che fin dall'ormai lontano 1957, anno di fondazione del sodalizio, nelle date canoniche delle feste dei santi patroni, appunto domani 29 gennaio, per San Costanzo, il 10 agosto per San Lorenzo, il 1 marzo per Sant'Ercolano, si organizzano festose riunioni conviviali che si trasformano in gradevoli momenti ludici e di arricchimento culturale. Infatti durante i pranzi illustri oratori, esperti di storia. trattano temi inerenti la ricorrenza, presentando vicende e personaggi, i migliori perugini, che ci hanno preceduto e che hanno meritato onori e riconoscenza. E Brozzetti commenta: «La loro memoria va serbata e rievocata, affinché le nuove generazioni possano conoscere e non dimenticare le glorie del nostro passato».«Purtroppo quest'anno non sarà possibile aggiunge il presidente dell'importante sodalizio, l'architetto Giovanni Brozzetti e la cosa ci rattrista molto perché per la prima volta in sessantaquattro anni di attività dovremo rinunciare all'appuntamento più tradizionale dell'associazione, perché non sarà possibile riunire le tante persone che abitualmente partecipano per ovvi motivi prudenziali».E Brozzetti spiega le alternative studiate, motivando le scelte proposte dal consiglio: «Il giorno di San Costanzo per noi, che per statuto abbiamo il dovere di mantenere il senso storico, umanistico, tradizionale della nostra terra, tutelandone anche i costumi, non può passare del tutto inosservato tanto che abbiamo proposto di onorare la giornata di domani, attraverso i social».Infatti, a partire dalle ore 10, digitando Famiglia Perugina, sarà possibile seguire la conversazione tra Silvia Buitoni, cuoca per diletto e narratrice per passione, e Renzo Zuccherini, che parleranno del torcolo dialogando su San Costanzo, un profumo nella città. Ricordi che evocano l'aroma ed il sapore del tradizionale dolce legato alla figura del santo più amato dai perugini. Il filmato rimarrà on line così da poter essere sempre consultabile.«A proposito di tradizioni commenta il presidente ci piace suggerire una passeggiata alla bella chiesa di San Costanzo per una visita e per soffermarsi davanti all'immagine del Santo patrono, con la speranza che magari faccia l'occhietto che sarà di auspicio e che ognuno interpreterà come vorrà».Luigi Foglietti© RIPRODUZIONE RISERVATA