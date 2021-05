24 Maggio 2021

LA PROPOSTA

TODI Perché no? Non costa nulla, inoltre offre una formazione e, almeno per ora, ha già un bacino di utenza di circa duecento milioni di acquirenti. Cosa? Il Progetto Borghi digitali lanciato da Ebay e Confcommercio una iniziativa di digitalizzazione delle attività locali, che già coinvolge alcuni borghi da Nord a Sud Italia, fra questi Assisi e Norcia, e centinaia di imprese locali. È per questo che Todi Civica ha presentato una mozione all'amministrazione comunale perché valuti ed eventualmente partecipi al progetto. «La pandemia ha rilanciato il recupero dei territori per smart working e turismo all'insegna della sostenibilità - afferma Floriano Pizzichini - ai borghi non si pensa più solo come luogo di riposo, ma anche come spazio in cui continuare la propria professione o magari iniziare nuovi lavori». Questa formula, sembrerebbe fatta appositamente per bene interpretare il potenziale del territorio e della città di Todi. L'ingresso sul mercato online delle imprese e degli esercizi locali, così come previsto nel progetto Borghi digitali, potrebbe fungere da volano su questa strada. Infatti così diverrebbe possibile generare un controesodo, che in passato ha portato tanti cittadini ad abbandonare, se piccoli, i luoghi natii per cercare lavoro nelle grandi città, sfruttando le nuove tecnologie, il valore delle competenze e delle conoscenze, che, come dimostrato in questo anno di chiusure forzate, possono generare opportunità ed economia, anche attraverso il web e la rete. Agricoltura di qualità e di prossimità, conservazione del paesaggio, attività primarie, turismo sostenibile, lavoro a distanza. Bisogna uscire da sistemi di promozione datati. Serve una visione nuova, moderna, che dia una prospettiva, che crei opportunità, che generi ricchezza, economia e lavoro. Per farlo è necessario anticipare i cambiamenti.

