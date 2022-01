Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

CULTURA

CITTÀ DI CASTELLO Oltre cinquemila ingressi alla mostra Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo che ha chiuso i battenti ieri pomeriggio dopo la visita del cardinale Gualtiero Bassetti. Proveniente da Gubbio (a Palazzo Ducale ha visitato le opere di Ottaviano Nelli), il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, accompagnato dal vescovo diocesano monsignor Domenico Cancian, è rimasto particolarmente colpito dall'intero percorso espositivo.

In specie dalla ricostruzione della Pala di San Nicola da Tolentino con tutti i frammenti superstiti, e dalle due facce del Gonfalone della Santissima Trinità. «Eventi come questi sono uno stimolo per aprire nuove riflessioni che non si esauriscono dentro gli spazi espositivi, pur bellissimi, ma inducono i visitatori a recarsi nuovamente nelle chiese, in quegli spazi sacri da cui le opere provengono, a ridare nuova attenzione alla famiglie religiose ed alle storie dei committenti che le vollero, dunque a restituire al passato nuova attualità», il commento del cardinale sulle mostre eugubina e tifernate. Soffermandosi su Raffaello, Bassetti ha evidenziato come «nel percorso s'incontrano le opere dei suoi maestri, dal padre Giovanni Santi a Pietro Perugino, Pintoricchio, Luca Signorelli» ed augurato che «anche le celebrazioni per il centenario della morte di Pietro Vannucci e di Luca Signorelli possano dar luogo a manifestazioni che mettano in risalto sempre di più la bellezza e l'importanza per le nuove generazioni del nostro patrimonio culturale». Nelle ore precedenti erano stati gli imprenditori della Sezione Alta Valle del Tevere di Confindustria Umbria a varcare il portone della Pinacoteca dopo aver contribuito alla realizzazione dell'evento grazie al progetto Art Bonus.

Il sostegno di Centro Smistamento Merci, Erm Group, Etichettificio Il Nastro, Faist Componenti, Kemon, Oleificio Ranieri, Sia Coperture, Sogepu, Vimer ha permesso, anche dal punto di vista logistico, l'arrivo di alcune opere conservate in altri musei italiani. «Siamo particolarmente orgogliosi di aver partecipato a questo importante e prestigioso progetto che ha racchiuso capolavori unici e straordinari ed avuto un'eccezionale capacità attrattiva», puntualizza Raoul Ranieri, presidente della Sezione altotiberina. «Le nostre imprese hanno da sempre un legame molto profondo con il territorio, dimostrato nella circostanza dall'adesione ad un progetto che arricchisce l'intera comunità».

Walter Rondoni