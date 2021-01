© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DOLORELa carica umana e l'entusiasmo che George Phellas metteva in ogni sua azione civica, aveva contaminato tanti in città. Lui che era arrivato da un isola del Mediterraneo orientale si era conquistato, una peruginità che gli veniva riconosciuta. Lo testimoniano i tantissimi messaggi di cordoglio che sono stati diffusi e che trapelano una vera partecipazione emotiva alla grave perdita e non sono sicuramente di circostanza. Dopo il Rotary, la Provincia ed il Comune non poteva mancare il messaggio di cordoglio della Camera di Commercio che l'aveva visto suo apprezzato funzionario. «La Camera di Commercio è in lutto scrivono - per la scomparsa del collega e dell'amico George Phellas, ed esprime la propria vicinanza alla moglie signora Rosa, ai figli Maria Irene e Federico e a tutti i familiari. George è stato console onorario di Cipro, ma nel tempo Perugia era diventata la sua patria di adozione. Come dipendente di Promocamera, l'Azienda speciale della Camera di Commercio di Perugia, aveva messo il suo impegno, la sua passione e la sua professionalità al servizio dei più importanti progetti del sistema camerale. Un uomo pieno di curiosità e interessi, anche in ambito culturale, ovunque portasse il suo impegno, lì spendeva le sue energie con entusiasmo quasi travolgente. Te ne sei andato troppo presto. Siamo sgomenti, increduli. Sei sempre stato una presenza costante, irrinunciabile, in ogni momento della vita della Camera di Commercio, ma anche al di fuori di essa. Con il tuo entusiasmo e la tua passione per la vita, l'essere sempre dentro gli accadimenti, non c'era soluzione di continuità per te, fra gli eventi dentro e fuori dell'istituzione. Sarà difficile fare a meno del tuo sorriso». Per la scomparsa di Phellas anno voluto esprimere la loro partecipazione anche i Gruppi consiliari di Palazzo dei Priori: Partito Democratico, Rete Civica Giubilei e Idee Persone Perugia. «È con dolore che apprendiamo la notizia della prematura scomparsa di George Phellas, cipriota, ma perugino doc, perfettamente inserito nella realtà cittadina, grazie al suo lungo impegno nella Camera di Commercio».Luigi Foglietti