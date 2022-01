Domenica 2 Gennaio 2022, 05:02

IL MESSAGGIO

«Prego specialmente per quanti, oberati dalle difficoltà e dalle sofferenze, fanno fatica a guardare con speranza al nuovo anno».

Nel suo messaggio augurale di fine anno, il cardinale Gualtiero Bassetti si è rivolto in particolare «ai giovani» che «hanno vissuto con grande difficoltà questo periodo». Ma un pensiero l'ha dedicato più in generale a tutti l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che nel suo intervento ha pensato anche «tutte quelle famiglie che ogni giorno faticano per arrivare a fine mese ed ora aggravati da costi difficilmente sostenibili per luce e riscaldamento», così come «ai malati, agli anziani e a quanti vivono nella solitudine» e «alle persone in stato d'abbandono, ai senza casa e a chi si sente rifiutato dalla società».

A tutti quanti «rivolgo il mio cordiale augurio di pace e di bene per il 2022. Il Dio della speranza, come ha scritto l'apostolo Paolo, vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo». Nel messaggio augurale, diffuso nel pomeriggio del 31 dicembre, Bassetti ha parlato a lungo della difficile situazione legata all'emergenza Coronavirus. «La pandemia non accenna a finire e proprio in questi giorni il numero dei contagi, purtroppo, continua a salire. Si tratta senza dubbio di grande prova per tutti. Ma come ci insegna Abramo, sappiamo che la prova è anche un momento di verità che ci permette di vedere cosa abbiamo veramente nel profondo del nostro cuore: quali sono le nostre ferite, le nostre idolatrie, i nostri desideri, la nostra fede». Proprio qua il cardinale parla ancora dei giovani. «Come nel 2020, abbiamo perso amici, familiari e conoscenti. I costi sociali ed economici, inoltre, sono stati altissimi. I costi umani sono, però, probabilmente incalcolabili, soprattutto tra i giovani e gli anziani. Abbiamo, infatti, modificato stili di vita, interrotto relazioni personali, cessato consuetudini: a scuola, nei luoghi di lavoro, nei quartieri». Ci sono però segnali di speranza secondo il presidente della Cei. «Nonostante queste difficoltà, vedo molti segni di speranza. La nostra comunità diocesana, ancorché colpita, sta rispondendo con carità, responsabilità e fede a questa prova. Penso all'anno di san Giuseppe celebrato in cattedrale. All'apertura dell'anno della famiglia accompagnata dal rito della calata del Sant'Anello, all'inizio del cammino sinodale che accompagnerà la nostra diocesi per alcuni anni e all'inaugurazione di una mensa per i poveri in via Cortonese. E infine all'ordinazione di 6 sacerdoti e 2 diaconi». Rivolgendo un pensiero alla città, ha ricordato che «occorre uscire dalla pandemia tutti insieme e con l'aiuto reciproco, senza lanciare invettive contro qualcuno, senza cercare capri espiatori della difficile situazione in cui ci troviamo e, soprattutto, senza dimenticare nessuno lungo il cammino della vita».

Riccardo Gasperini