MOBILITÀ

Sono a rischio gli sconti per le automobili elettriche e ibride in città, previsti nell'ambito del manifesto per la mobilità sostenibile. Una partita delicata, su cui sta lavorando il Comune e che interessa sempre più cittadini. I numeri rendono meglio l'idea. Solo per la Zona a traffico limitato, sono 2.500 i permessi concessi (anche a non residenti nel territorio comunale) nel 2020 e, allargando la lente sulle tariffe agevolate negli stalli a pagamento, è emerso che per Saba il costo dell'agevolazione ammonterebbe a circa 100mila euro. Un costo che, soprattutto in questo momento in cui le entrate sono in calo, l'azienda stessa non è più in grado di sostenere senza il contributo dell'ente. Per andare avanti sulla buona pratica dunque servirebbe una copertura economica da parte di palazzo dei Priori.

Proprio ieri, in commissione Urbanistica, si è parlato della questione ed hanno fatto un quadro preciso anche i tecnici. L'ingegner Leonardo Naldini, mobility manager del Comune, ha spiegato che il Comune ha deciso «di procedere all'analisi congiunta della effettiva situazione, in modo da definire anche l'eventuale apporto economico da parte del Comune e le possibili soluzioni». Soluzioni che terranno conto anche delle differenze che ci sono fra una macchina elettrica, dunque totalmente non inquinante, e ibrida. Anche l'assessore Luca Merli (Mobilità) ha fatto a,cune precisazioni. Su tute quella che «quando è stata stipulata la convenzione le auto ecosostenibili erano in numero molto più limitato rispetto ad oggi. Si rende dunque necessaria una verifica sull'effettiva occupazione degli stalli della sosta che stiamo facendo proprio in questo periodo e fino al 31 marzo prossimo, per capire meglio la reale situazione e quindi adottare le situazioni più idonee. Nel frattempo, comunque, le agevolazioni proseguono per tre mesi». I consiglieri di Fratelli d'Italia Nannarone, Giustozzi, Befani, Lupatelli e Mencaglia hanno chiesto di confermare per il 2021 tutte le agevolazioni previste dal manifesto per la mobilità elettrica e sostenibile «definendo con Saba le eventuali migliori misure compensative, in linea con il bilancio dell'ente». Cristiana Casaioli (Progetto Perugia) ha invitato l'amministrazione a evitare la compensazione. Dall'opposizione Giuliano Giubilei dice che «bisognerebbe puntare sulla mobilità sostenibile alternativa». Si è anche detto critico rispetto alla concessione dei permessi gratuiti alle auto elettriche e ibride dei non residenti, a salvaguardia del centro. A favore dell'ordine del giorno Roberta Ricci (Lega). Erika Borghesi (Pd) come Casaioli ha chiesto di verificare esattamente i numeri di auto elettriche e di ibride, invitando la commissione a richiederli alla Municipale.

Riccardo Gasperini

