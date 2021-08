Domenica 1 Agosto 2021, 05:01

IL PUNTO

Tre passi avanti per altrettanti interventi di edilizia scolastica attesi in città. Quelli di riqualificazione e risanamento del Pieralli in via del Parione (in capo alla Provincia) e della Ciabatti-Montessori di Porta Pesa (dove si muove il Comune) e la realizzazione del nuovo polo scolastico (anche questo in capo all'ente provinciale) in zona Centova. In questi giorni si sono mossi i rispettivi iter. Partendo dalla Ciabatti, il Comune ha portato avanti la pratica dell'affidamento dell'intervento di risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo dell'edificio. Mentre sono stati disposti i traslochi nei plessi cuscinetto per la durata dei lavori, è stata conclusa la gara per l'affidamento dell'appalto, finanziato con fondi del Miur, che vale poco meno di 3 milioni di euro (2.267.201,38 euro per lavori con 2.198.953,77 come importo soggetto a ribasso e 68.247,61 euro per costi relativi alla sicurezza, non riducibili), più 632.798,62 come somme a disposizione. Una determinazione dirigenziale della struttura Contratti e semplificazione del Comune riporta che alla gara si sono presentate numerose aziende, ben 118 concorrenti. Quella che si è aggiudicata l'intervento ha presentato un'offerta con ribasso del 28,021 per cento.

LE ALTRE SCUOLE

Passando alle strutture di competenza della Provincia, avanza la pratica per il complesso intervento al Pieralli in via del Parione, chiuso dopo il terremoto del 2016. Sul piatto ci sono lavori per oltre 6 milioni di euro e in questi giorni la Provincia, con gli altri enti coinvolti, sta portando avanti le pratiche per l'affidamento dell'incarico per la verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione, come riportato in una determinazione dei Servizi tecnici dell'ente. Si muove anche la partita della nuova scuola in zona Centova, a ridosso dell'Itet Capitini. Nei giorni scorsi la pratica è passata anche in consiglio comunale dove è stata approvato all'unanimità la delibera inerente il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo edificio, in modifica al piano regolatore, con particolare riferimento all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Un passo avanti che consente alla Provincia di spingere per l'avvio dei lavori e al Comune di chiudere lo scambio con l'area del Tiglio che, come noto, ricade nell'area del parco Santa Margherita di proprietà dell'ente provinciale. «Questo ci consentirà non solo di portare avanti progetti di riqualificazione della struttura stessa, -ha precisato l'assessore comunale all'Urbanistica Margherita Scoccia - ma anche di accedere a finanziamenti adeguati».