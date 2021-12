Mercoledì 8 Dicembre 2021, 05:02

Per l'ex scalo merci di Fontivegge cresce l'impegno per il rilancio. La giunta comunale ha approvato un ampliamento del progetto esecutivo relativo al recupero della struttura, acquisita da Rfi a ottobre 2020 per essere convertirla completamente a centro di grafica avanzata con una spesa di 1,5 milioni derivanti dal pacchetto del bando periferie. La novità consiste nella richiesta dell'Istituto Tecnico Superiore Umbria Smart Academy per la concessione dell'immobile, da adibire allo svolgimento di attività di istruzione e formazione, promozione della diffusione della cultura tecnica e scientifica, adozione di misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro. Si ampliano, dunque, le funzioni dell'ex scalo merci che diventerà un vero e proprio hub non solo per la grafica avanzata ma anche per la didattica, nonché luogo aperto al pubblico come punto circoscrizione 2.0. Il Comune ha avanzato una proposta di revisione del progetto, che prevede un ulteriore investimento di circa 400mila euro, accolta a livello ministeriale. «Con questa operazione spiega l'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia - mettiamo un ulteriore e decisivo tassello nell'ambito del più ampio progetto di riqualificazione di Fontivegge e Bellocchio».

