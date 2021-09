Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

Per l'area di San Marco, il Comune ha approvato ieri in giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica per la partecipazione al programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano del ministero per la Transizione ecologica. Prevista una crescita delle aree verdi, un sistema di recupero delle acque e lavori sulla permeabilità del suolo, oltre che interventi di pianificazione, monitoraggio e partecipazione della cittadinanza. Tutto sarà concentrato nell'area che si sviluppa attorno al terminal bus, dove sarà realizzata una bretella che eliminerà il pericoloso primo tratto della Sp170. Palazzo dei Priori parteciperà al bando del ministero della Transizione ecologica per finanziare i progetti.

Clima teso ieri in commissione Urbanistica dove sono stati bocciati due ordini del giorno legati alla manutenzione stradale. Si è mosso Francesco Zuccherini (Pd) che ha chiesto alla giunta di prevedere nel prossimo piano strade l'asfaltatura di strada Ponte d'Oddi (da San Marco a Monteripido) e via Ruini e via Don Luigi Sturzo. Chiesta attenzione anche per via De Nicola, via De Gasperi e viale Montegrillo. Riaperto anche il dibattito sugli incroci semaforici della zona, in particolare quello antistante la chiesa di Ponte d'Oddi, per cui i cittadini hanno più volte segnalato criticità e la necessità di una mini rotatoria per aumentare la sicurezza. «Dispiace dover constatare, per l'ennesima volta, del diniego della destra alle richieste dei cittadini», dice Zuccherini. Nel corso del dibattito è stato evidenziato che gli interventi per strada Ponte d'Oddi e via Aldo Moro sono in programma. Dalle fila della maggioranza è stato evidenziato che «l'ordine del giorno non è lo strumento e la sede idonea per questo tipo di decisioni» .