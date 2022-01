Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

Per l'area di Pian di Massiano e l'asse del Genna, c'è da registrare anche l'avvio dei lavori per la pista ciclopedonale che connetterà vari tratti di viabilità ciclabile costruiti nel tempo. Il tracciato previsto, come già riportato tempo fa su queste colonne, mette in collegamento punti importanti della città (facoltà di Ingegneria, ospedale Santa Maria della Misericordia e zona industriale di Sant'Andrea delle Fratte) e completerà l'itinerario ciclabile regionale tra l'area del lago Trasimeno e Perugia. L'importo per l'intervento, finanziato da Agenda Urbana, è pari a 410mila euro.

È previsto, in particolare, il completamento della pista ciclabile che va dal Dipartimento di Ingegneria (Santa Lucia Pian di Massiano) al polo ospedaliero e universitario e del tratto mancante tra il centro di intrattenimento Borgonovo e il ponte di via Dottori. I nuovi tratti da realizzare hanno una estensione di circa 1.500 metri. Il percorso sarà dotato di un nuovo impianto di illuminazione (45 punti luce) e il verde pubblico sarà oggetto di potature e altre opportune manutenzioni. È previsto anche un attraversamento pedonale illuminato in via Pievaiola tra due fermate di autobus e un tratto fognario di 150 metri. «L'amministrazione continua a scommettere sulla mobilità sostenibile», ha detto l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini.