Per il settore del commercio spunta una proposta di legge regionale «che si propone di inserire disposizioni più puntuali ed incisive nella normativa vigente a livello regionale».

A metterla sul tavolo Paola Fioroni (Lega), vicepresidente dell'assemblea legislativa. L'obiettivo è «consentire alle amministrazioni comunali di contemperare il libero commercio con motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente urbano per garantire l'autonomia territoriale nella definizione dell'assetto di regolamentazione nel commercio».

Per Fioroni «alla luce delle problematiche sociali esistenti è fondamentale utilizzare ogni strumento legislativo per contrastare il degrado urbano e garantire il decoro e la sicurezza urbana».

Guardando alla situazione cittadina, una ricaduta del percorso guarda a Fontivegge e al centro storico, come sottolineato anche dall'assessore comunale alla Sicurezza Luca Merli e dal capogruppo Lega in consiglio comunale Lorenzo Mattioni, che parlano di «una legge importante per il Comune di Perugia soprattutto in materia di sicurezza e di ordine pubblico perché consentirà di applicare nuovi regolamenti proprio nelle zone critiche della città».

Merli e Mattioni hanno espresso «profonda soddisfazione per la proposta di modifica della legge sul commercio».

La norma «consentirà all'amministrazione comunale di applicare regolamenti più restrittivi in relazione ad esigenze di ordine pubblico, di sicurezza, di salute e di tutela del patrimonio artistico e culturale della città. Un passo in avanti che dimostra la stretta coesione fra il gruppo Lega del Comune e quello della Regione, un lavoro congiunto che sicuramente sarà una svolta per i regolamenti e le norme del commercio nella città». La Lega punta forte sulle nuove norme, insomma, anche in chiave sicurezza.

