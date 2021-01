© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFRASTUTTUREPrime risposte alla richiesta dalla sezione perugina di Italia Nostra di conoscere lo stato della progettazione del Nodo di Perugia. All'appello inviato dall'avvocato Valeria Passeri per conto di Italia Nostra, ha risposto il ministero dei Trasporti. «I provvedimenti sino ad oggi prodotti da questa Direzione generale in merito all'intervento in oggetto, non appaiono dover soggiacere alla normativa ai sensi della quale è stata formulata l'istanza».IPOTESI BMa, nell'ottica della comunque massima trasparenza, dal ministero informazioni sono comunque state fornite. Ricostruendo i primi passi del percorso che ha viste coinvolte le varie istituzioni, viene spiegato che è stato chiesto di «predisporre e condividere anche con questa Direzione generale, come da vigente normativa, un documento delle possibili alternative progettuali nel quale, sulla base di valutazioni in merito al rispetto delle regole tecniche, della sostenibilità economica, della compatibilità con i vincoli territoriali e con la sostenibilità ambientale, della sicurezza e di un accettabile rapporto fra benefici e costi di realizzazione, manutenzione e gestione in relazione al ciclo di vita dell'intervento, indichi la soluzione progettuale che intende proporre come quella da approfondire». Ancora «né tale documento progettuale, né altra documentazione ad oggi è stata prodotta per le valutazioni di questa amministrazione».Proprio nei giorni scorsi del Nodo Corciano-Madonna del Piano-Collestrada si è parlato in consiglio regionale, dove è stata avanzata la possibilità di realizzare anche la terza corsia da Ponte San Giovanni alla galleria Volumni.© RIPRODUZIONE RISERVATA