29 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







LA POLEMICA

TODI Il Festival letterario Todi Città del Libro che si terrà a Todi dal 17 al 20 giugno, ha sollevato più di una polemica ed è stato anche oggetto di un'interpellanza parlamentare, e di una interrogazione al sindaco che sarà discussa martedì 9 giugno. La reazione in città è stata cavalcata, ovviamente, dai partiti di minoranza e da un centinaio di cittadini che hanno scritto al sindaco per contestare al Comune la concessione del patrocinio e la sponsorizzazione: «E' annunciata la presenza di Altaforte, casa editrice legata a Casapound, che non dà garanzie per un festival letterario e come tale libero da equivoche prese di posizioni, e che l'associazione organizzatrice dell'evento, Castelli di Carta, è ugualmente legata ad Altaforte». Ora per risolvere democraticamente la questione la presidente del consiglio comunale Raffaella Pagliochini ha inserito la richiesta della minoranza nell'ordine del giorno del consiglio convocato per il 9 giugno alle 15, che si svolgerà in presenza, con le dovute cautele anticovid. Al primo punto dell'ordine del giorno infatti si legge: «Richiesta di ritiro di patrocinio e sostegno economico da parte del Comune e del Consiglio Regionale al festival Todi Città del Libro collegato al movimento neofascista Csapound Italia». A questo punto la curiosità è: la maggioranza si avvarrà dei numeri (12 a 8) che gli attribuisce la normativa o farà marcia indietro dinanzi alle proteste?

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA