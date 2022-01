Sabato 15 Gennaio 2022, 05:01

L'INIZIATIVA

Sono arrivati dal carcere di Perugia e di Spoleto alcuni doni, realizzati da detenuti e detenute, per pazienti, bambini e adulti in cura presso i reparti di Oncoematologia pediatrica ed Ematologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia ed ospiti del residence Daniele Chianelli. Le festività sono passate, ma la solidarietà non si ferma. I doni arrivati da Spoleto sono stati realizzati nell'ambito del corso di scrittura creativa, organizzato in collaborazione con l'associazione Nel nome del Rispetto, che svolge numerose attività all'interno della struttura. I detenuti della casa di reclusione, come ha fatto sapere il Comitato Chianelli, hanno creato bellissimi braccialetti intrecciati su cui hanno ricamato frasi di affetto e incoraggiamento verso i malati. Inoltre, hanno fatto recapitare una bellissima calza anch'essa ricamata a mano da una detenuta della casa circondariale di Capanne Perugia. «A tutti i bambini si legge nel messaggio con grande affetto e speranza».

«È bellissimo vedere ha commentato il presidente del Comitato, Franco Chianelli come queste donne, in un momento difficile e di sofferenza della loro vita, in cui stanno scontando una pena, pensino ad altre persone che soffrono e desiderano regalare loro un sorriso. Questo gesto restituisce speranza e fiducia nel prossimo. Auguro a tutte loro una nuova vita ricca di speranza per il futuro».