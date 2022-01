Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:03

PER I GIOVANI

Ci sono anche tre progetti curati dalla Caritas di Perugia-Città della Pieve fra i tanti messi a punto dal servizio civile universale. Per fare domanda c'è tempo fino alle 14 del 26 gennaio tramite Spid nel portale https://domandaonline.serviziocivile.it. La Caritas seleziona otto volontari per i progetti Fratelli tutti Perugia, Ascolto è più che sentire Umbria, Chicco di grano Umbria.

«Forte della proficua e storica esperienza-eredità dell'obiezione di coscienza, servizio alternativo al servizio militare evidenzia il direttore Caritas don Marco Briziarelli , il nostro organismo pastorale prosegue con rinnovata convinzione il proprio impegno sul versante del Servizio Civile Universale. Si tratta di una proposta scelta liberamente dal giovane, articolata su più aree d'intervento: dalla promozione delle relazioni, dei diritti umani e di cittadinanza al sostegno delle persone in stato di disagio alla sfida dell'immigrazione. Dal 2001, anno del varo della legge istitutiva del servizio civile ricorda il direttore Caritas , ben 10.000 giovani hanno vissuto quest'esperienza presso le Caritas di tutt'Italia. Per molti di loro è stata un'esperienza utile anche al proprio futuro professionale».

Nel sito https://www.caritasperugia.it/servizio-civile/ sono riportati tutti i dettagli relativi ai tre progetti che, come gli altri previsti in tutta Italia, che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all'estero. Un'occasione di incontro con gli altri e di impegno che per i giovani può valere molto anche in chiave formativa.