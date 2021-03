7 Marzo 2021

GLI INTERVENTI

Due milioni per valorizzare il patrimonio boschivo quale risorsa ambientale, sociale, economica e la gestione forestale sostenibile. Aperti tre nuovi bandi del Psr, il Piano di sviluppo rurale, riferiti al periodo 2014-2020. Per l'assessore Roberto Morroni «è importante restituire valore culturale al nostro patrimonio forestale e boschivo per favorire il suo apporto al mondo dell'agricoltura ed alle numerose filiere produttive originate da tale indotto virtuoso». Altro aspetto fondamentale è «la salvaguardia del paesaggio con una gestione attiva delle risorse che comportino ricadute positive sul territorio con particolare attenzione alle aree rurali». Due bandi «riguardano la Misura 8., Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste, il terzo riguarda la Misura 16. Cooperazione». Nel dettaglio l'intervento 8.2.1, Sostegno per l'impianto ed il mantenimento dei sistemi agroforestali, è teso a realizzare pascoli e seminativi arborati su superfici agricole ad alto valore forestale. Ha per beneficiari soggetti pubblici e privati detentori di terreni. Spesa pubblica, 995mila euro. L'intervento 8.6.1, Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, 810mila euro, è rivolto a silvicoltori privati ed a ditte boschive. Vuole favorire l'ammodernamento delle strutture, l'innovazione tecnologica di macchine ed attrezzature per la raccolta del legname e la sua prima lavorazione. Finanzia, inoltre, sfolli, diradamenti, avviamento ad alto fusto.

L'intervento 16.8.1, Sostegno per l'elaborazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, destina 150mila euro alla gestione sostenibile e multifunzionale nonché al miglioramento della produzione attraverso una dettagliata conoscenza dei parametri quali-quantitativi delle superficie boscate. È diretto a consorzi di almeno due proprietari, pubblici o privati, che consentano di raggiungere oltre cento ettari di bosco da sottoporre a un piano di gestione forestale.

«Nella pubblicazione dei bandi abbiamo introdotto una forma semplificata per snellire la loro attuazione», spiega Morroni.

QUI CITTÀ DI CASTELLO

Intanto, a Città di Castello è stata raggiunta un'ampia convergenza su un «tavolo di lavoro permanente che possa tenere in continua analisi lo stato dell'arte del comparto agricolo per supportare le nostre aziende ed orientarle verso obiettivi virtuosi, siano essi economici o ambientali». E' il risultato di un'interpellanza e di una lunga disanima di Marco Gasperi, Gruppo Misto, sul ruolo del tabacco, del terreno inutilizzato, soprattutto della sostenibilità come parametro di qualunque progetto industriale. «Nel comprensorio insistono aziende specializzate esclusivamente tabacchicole, aziende poco strutturate come le piccole organizzazioni di produzioni specifiche quali olio, luppolo, vino, piccole aziende che producono modeste quantità per mercati di nicchia», l'analisi di Gasperi.

