16 Aprile 2021

AMBIENTE

La primavera si fa ancora desiderare, ma sul verde c'è chi si muove lo stesso. È scattata in questi giorni la manutenzione degli angoli delle farfalle, nati nell'ambito del progetto Giardinaggio di comunità, gemma del Piedibus del Benessere, che intreccia socialità, salute, cura del territorio. A muoversi sono cittadini volontari, che in questi giorni hanno messo mano ai primi angoli da sistemare: Pian di Massiano, parco della Pescaia, Villa Pitignano e parco della palazzina Neri, dove sono arrivati nuovi cartelli realizzati da Francesco Quintaliani. In questi giorni toccherò all'angolo delle farfalle di Monteluce, a ridosso della chiesa, dove l'idea è ampliare il giardino per provare a dire stop alla piaga dei rifiuti.

«Auspichiamo una maggiore attenzione dei residenti dei quartieri dove ci sono gli angoli delle farfalle spiega al Messaggero Erminia Battista, anima del Piedibus e dei progetti di giardinaggio perché è come se a volte fossero invisibili. A Monteluce viene buttato di tutto. Presto faremo un evento per recuperare anche un'altra parte del greppo sperando che non sia più una discarica a cielo aperto. Non è bello vederlo così». Nonostante l'anno difficile causa restrizioni, ha continuano a muovere passi importanti il percorso di giardinaggio avviato sulla scia del Piedibus. Sempre sul filo delle novità, c'è da registrare anche l'arrivo di alberi che andranno a fare compagnia alle piantine già messe a dimora. «In tutti gli angoli già sistemati, sono stati piantati piccoli alberi che provengono da un progetto mondiale, The Living Chapel, che fa capo a Roma».

Inaugurata all'orto botanico della capitale a giungo scorso, è una installazione architettonica ispirata alla Porziuncola di Assisi e alla Laudato sì che unisce natura, arte e religione con l'uso di piante, materiali riciclati e armonie musicali. Erminia Battista ha scritto ai promotori spiegando il progetto degli angoli delle farfalle, e la risposta è stata un successo. Sono stati messi a disposizione alberi, fra cui olivi e corbezzoli. Se da una parte il progetto comincia ad avere un respiro più ampio, continua l'attenzione a coinvolgimento del territorio. A livello locale prende piede il piantacrossing, lo scambio di piante tra privati e giardinieri volontari. Anche durante il lookdown e le varie fasi della pandemia, i volontari non si sono mai fermati, seminando e producendo piantine per gli angoli cittadini. Una iniziativa curata in particolare da Laura Bello, fra i primissimi a raccogliere la sfida del giardinaggio di comunità. Come lei sempre più si avvicinano all'iniziativa, pronta ad espandersi a livello di territorio comunale. Un nuovo angolo delle farfalle sorgerà infatti a Civitella d'Arna, grazie all'impegno di Lamberto Salvatori, anima dell'associazionismo Arnate e sempre attento alle tematiche ambientali. Tante novità sul fronte del verde e della natura, in attesa della ripartenza (in base alla situazione sanitaria e alle normative del prossimo periodo) del Piedibus con le sue tante linee cittadine.

Riccardo Gasperini