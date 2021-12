Lunedì 20 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

CITTA DI CASTELLO Per giocare, viola lobbligo di dimora. Denunciato. Il personale del Commissariato di pubblica sicurezza di Città di Castello ha controllato 150 persone, numerosi veicoli ed esercizi commerciali. Allinterno di una sala scommesse i poliziotti si sono insospettiti sulla presenza di un cliente, sorpreso alle slot machine. Approfondendo la situazione, è emerso che quelluomo non avrebbe potuto allontanarsi dal Comune di residenza senza giustificato motivo o senza nulla osta dellautorità giudiziaria. Di qui la denuncia per violazione della misura di sicurezza e la segnalazione al giudice di sorveglianza. E uno dei risultati dei servizi disposti dal questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, finalizzati alla prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità in particolar modo dei reati predatori, messi a segno in questo periodo soprattutto nelle abitazioni. Proprio nellambito del monitoraggio territoriale è nato il progetto Borghi sicuri. Vuole assicurare unattività che possa tenere conto delle esigenze di prevenzione e della richiesta di percezione di sicurezza da parte della gente, dando concretezza al concetto dellEsserci sempre. E previsto un articolato piano di potenziamento e di intervento su tutta la provincia, in particolare nelle zone dove sono più frequenti eventi criminosi, coinvolgendo anche le Polizie Locali. A tale scopo sono stati individuati ambiti doperatività con il diretto coinvolgimento dei Commissariati.

Walter Rondoni