Lo hanno notato seduto al posto di guida, con gli occhi chiusi, in un parcheggio. Hanno pensato dormisse nella sua auto e con un'alzata di spalle è finita lì. Era venerdì e quando domenica invece quell'uomo è stato notato ancora lì, ancora nella stessa posizione, qualcuno ha chiamato i carabinieri. Che arrivati sul posto hanno solo potuto notare come l'uomo fosse morto da giorni. È successo nella zona di San Sisto e dalle prime risultanze sembra che l'uomo, un cittadino residente a Umbertide di origini marocchine, possa essere deceduto per un malore. Ma il pm di turno ha comunque disposto l'autopsia sul suo cadavere per accertare le cause della morte. Magari serena, ma in estrema solitudine, visto che per due giorni non solo nessuno si è accorto di quel corpo senza vita in una macchina, ma addirittura senza che nessuno abbia fatto denuncia di scomparsa. Insomma, nessuno, un amico o un familiare, si è accorto della sua mancanza per almeno due giorni. A dare l'allarme sono stati solo i residenti della zona che evidentemente alla prima occhiata non ci avevano fatto caso, ma dopo due giorni hanno compreso come fosse successo qualcosa. Pare comunque niente causato da terzi, vista l'assenza di segni di violenza o di rapina.

Sempre i carabinieri, con i militari del Radiomobile del Nor della Compagnia di Perugia, nella notte tra sabato e domenica, durante un servizio di controllo, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 22enne di origini gambiane, residente in città e già noto alle forze dell'ordine. Il giovane infatti è stato controllato in piazza del Bacio e, dopo una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 2 bustine contenenti, complessivamente, circa 21 grammi di marijuana, oltre a due telefoni cellulari e 190 euro in contanti, ritenuti presumibile provento di attività illecita. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Sempre nella stessa nottata, un altro equipaggio del Radiomobile ha denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, una 60enne nata in Repubblica Ceca. La donna, in piazza Monteluce, dopo aver importunato alcuni passeggeri di un autobus della linea urbana, è stata sottoposta a controllo dai militari intervenuti su richiesta dell'autista e, dopo aver rifiutato di esibire un proprio documento di riconoscimento, ha ingiuriato i militari. Infine, nel corso dei servizi predisposti per il fine settimana, i carabinieri di Perugia hanno provveduto a controllare 33 persone, 20 veicoli e 16 esercizi commerciali, elevando contestualmente quattro contravvenzioni per mancato rispetto del codice della strada.

