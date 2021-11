Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:02

LA PROTESTA

«L'astensione proclamata dal direttivo della Camera Penale di Perugia per i giorni 15 e 16 novembre ha avuto una elevatissima percentuale di adesione da parte dei colleghi penalisti che percepiscono la serietà e la gravità del problema sollevato riguardante l'infelice logistica delle aule d'udienza del tribunale penale di Perugia» lo rende noto il direttivo stesso, presieduto dall'avvocato Vincenzo Bochicchio.

Protesta ma anche coordinamento per trovare una soluzione. «Ringraziamo pubblicamente tutte le autorità coinvolte nella ricerca di soluzioni al problema sollevato, le quali si sono rese immediatamente disponibili a confrontarsi anche con l'avvocatura e con il sindaco, Andrea Romizi, per l'individuazione di soluzioni concrete e percorribili per il trasferimento delle aule d'udienza che giacciono nel seminterrato. In particolare, ci preme ringraziare il presidente del Tribunal, dottoressa Roberti, che da mesi si sta battendo per l'individuazione ed il reperimento di spazi alternativi che possano consentire lo svolgimento delle udienze penali che vedano coinvolti anche un numero notevole di parti processuali. Siamo convinti, quindi, che con l'impegno da parte di tutti, avvocatura, presidente del tribunale, presidente della corte di appello, procuratore generale e procuratore capo riusciremo nel breve/medio termine a svolgere le nostre attività professionali in spazi che diano maggiore decoro e dignità alla nostra professione ed, in particolare, all'amministrazione della giustizia».