Domenica 26 Settembre 2021, 05:02

LA STORIA

SAN GIUSTINO «Schietto e sorridente» con gli amici nei bar ed in spiaggia a Valona. Al centro di un'indagine della magistratura albanese che ogni giorno sembra alimentarsi di nuovi filoni. Dopo la riunione di Eurojust, l'unità di cooperazione giudiziaria della Ue, rischia il mandato di arresto internazionale Davide Pecorelli, protagonista di un giallo ancora lontano dall'ultima pagina.

Fonti del Paese delle Aquile rivelano che «in via ufficiale, i pm hanno chiesto con lettera le dichiarazioni che Davide Pecorelli ha rilasciato alla polizia italiana per effettuare accertamenti su altre persone in Albania». Evidentemente, quei magistrati sono convinti che l'imprenditore di San Giustino abbia avuto aiuti e coperture in loco. A Valona dove qualcuno potrebbe aver sostenuto le spese della sua vacanza. Lui, hanno scoperto gli stessi media, aveva in tasca appena duemila vecchi lekë, poco più di 150 euro, assolutamente insufficienti per otto mesi di bella vita.

A Valona sembra allargarsi l'indagine sulla provenienza delle ossa, tra cui un teschio, recuperate nell'abitacolo della Skoda Fabia devastata dalle fiamme. La città più vicina è Puke, ma lì sarebbe esclusa la profanazione di tombe ed allora si guarda in riva all'Adriatico e ad eventuali sodali. E se la «distruzione di beni mediante incendio» è un'ipotesi di reato della prim'ora, adesso sembra profilarsi anche l'accusa di «fornitura di assistenza ai valichi di frontiera», per la quale gli investigatori sospettano complici a Scutari. Non necessariamente gente del posto. «Tre o quattro mesi fa alcuni cittadini italiani si erano recati in Albania per chiedere informazioni su Pecorelli», sostiene un sito. Un particolare, anche questo, destinato a finire sotto la lente. Valona e Puke, località che tornano nella ricostruzione dei movimenti del 45enne ex arbitro. Come Scutari, dove si fermò a lungo il 4 gennaio.

Walter Rondoni