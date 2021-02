IL CASO

Un giallo lungo quaranta giorni. Da tanto si sono perse le tracce di Davide Pecorelli, 45enne imprenditore di San Giustino scomparso durante un viaggio in Albania. Attende notizie una comunità intera dove l'ex arbitro è molto conosciuto per aver continuato l'attività di famiglia nella ristorazione, per avere aperto un centro estetico.

«C'è apprensione, non si riesce a capire perché dopo così tanto tempo manchino comunicazioni ufficiali», rivela il sindaco, Paolo Fratini. «C'è anche sconcerto per un'incertezza di sicuro non dipendente dalle nostre autorità». «Speriamo che Davide sia vivo». Auspicio in un certo qual modo legittimato dalla mancanza di elementi inoppugnabili sull'identità della persona alla guida dell'auto distrutta dal fuoco su una strada di montagna, nel nord del Paese delle aquile. Che quella Skoda Fabia sia stata noleggiata da Pecorelli il 3 gennaio, all'arrivo all'aeroporto di Rinas, è nell'oggettività dei documenti. Che nell'abitacolo siano stati recuperati un orologio, un cellulare, prodotti cosmetici riconducibili a Pecorelli è un'altra circostanza acclarata. Che la compagna di Pecorelli abbia scelto l'avvocato Giancarlo Viti per tutelare se stessa ed il figlioletto nato da pochi mesi in un eventuale procedimento penale è una scelta di cautela. Tutto il resto è avvolto nelle nebbie dei si dice.

Solo l'esame del Dna sulle ossa recuperate, da effettuare in Italia e la successiva comparazione con il profilo genetico del fratello dello scomparso squarceranno il velo. A quel punto la magistratura inquirente (il procuratore capo Raffaele Cantone e l'aggiunto Giuseppe Petrazzini) avrà un elemento di valutazione per decidere il da farsi. Incidente, suicidio o l'ipotesi peggiore, cioè omicidio? Il mistero continua.

Walter Rondoni

