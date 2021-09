Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

SAN GIUSTINO Il piano per cambiare vita. Per chiudere, evidentemente, i conti con una situazione personale e professionale non più soddisfacente. Eppure però nel piano perfetto di Davide Pecorelli qualcosa è andato storto e, da quanto si apprende in ambiti investigativi, ben prima del suo ritrovamento venerdì su un gommone in avaria nel Tirreno, nell'area protetta dell'isola di Montecristo.

Fin già dallo scorso mese di maggio, a quattro mesi dal ritrovamento dell'auto carbonizzata a Puke in Albania, gli inquirenti avevano forti sospetti che l'imprenditore ed ex arbitro altotiberino fosse morto in quell'auto. E questo sulla base di alcuni elementi. Anzitutto il dubbio che le ossa trovate fossero umane. Ancora, il fatto «strano» che in un'auto distrutta dalle fiamme il suo cellulare e portafogli fossero integri. Terzo che, dopo l'apertura del fascicolo d'indagine da parte della procura perugina per omicidio volontario e traffico di droga, in intercettazioni telefoniche persone a lui molto vicine ne parlavano come se fosse in vita.

Tutti dati che, incrociati con una situazione economica definita dagli inquirenti «delicata» e con la notizia di un'assicurazione sulla vita stipulata qualche tempo prima, farebbero emergere il quadro di un piano per diventare invisibile e cambiare vita. Va detto come nessuna richiesta di liquidazione del premio assicurativo sia stata fin qui avanzata, in particolar modo dalla sua attuale compagna (che sarebbe la beneficiaria) ma non è da escludere che su questo versante l'imprenditore abbia voluto usare qualche cautela.

Un piano che, se dunque da tempo tratteggiato dagli inquirenti (va ricordato che al momento la procura perugina non gli contesta reati e che se oggi si presenta dal procuratore capo Raffaele Cantone e dall'aggiunto Giuseppe Petrazzini lo fa come persona informata sui fatti) ha iniziato a scricchiolare da domenica scorsa, quando l'ex compagna di Pecorelli, assistita dall'avvocato Giancarlo Viti, è stata raggiunta da due alert per gli utilizzi a Roma di una carta di credito nella disponibilità dell'ex arbitro. Venerdì poi il ritrovamento sul gommone in avaria con documenti falsi, che gli sono costati l'iscrizione nel registro degli indagati a Grosseto per sostituzione di persona. Unico reato fin qui contestato in Italia, visto che gli altri eventualmente gli verranno contestati in Albania. Gli stessi documenti che probabilmente ha usato per nascondersi inizialmente in Albania e poi per tornare in Italia. Dove stava andando? Forse in Corsica. Ma il giallo è ancora tutto da scrivere. Anche perché Pecorelli ai carabinieri ha detto di essere stato sempre in vacanza.

Michele Milletti

Walter Rondoni