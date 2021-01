IL CASO

SAN GIUSTINO Sotto la lente i viaggi e gli spostamenti in Albania di Davide Pecorelli, svanito nel nulla da un paio di settimane. Sulla base di ricostruzioni giornalistiche, l'imprenditore di San Giustino il 19 agosto avrebbe aperto un'attività commerciale a Valona, utilizzando un appartamento al sesto piano nel quartiere Pavarsia.

Per cinque volte avrebbe programmato voli oltre Adriatico, entrando e uscendo dall'aeroporto di Rinas. Trasferte dai tre ai quindici giorni. La prima risalirebbe al 20 settembre, l'ultima al 3 gennaio, quando supera la frontiera alle 16,50. Qui noleggia la Skoda Fabia ritrovata distrutta dalle fiamme sulla strada Gjegjan-Reps, vicino Puka. Il 4 gennaio l'ex arbitro è a Scutari. Come rilevato dal Gps, la macchina rimane parcheggiata diverse ore. Segno inequivocabile che Pecorelli vede diverse persone oppure ha un unico incontro di grande importanza. Quale il motivo? La sera raggiunge Puka, lontana una sessantina di chilometri, e intorno alle 21,30 scende all'Hotel Turizmi, in centro. Aveva prenotato una camera a 10 euro a notte, ma si allontana pare in gran fretta con una giornata di anticipo sulle tre concordate. I

n quelle ore avrebbe avuto solo contatti con il personale dell'albergo. Il 6 gennaio, giorno in cui lo scomparso messaggia ad un amico, mettendolo a parte dei tanti impegni, ed alla famiglia, per informarsi dei tre figli avuti dalla moglie dalla quale si è separato, la macchina presa a noleggio viene rinvenuta all'altezza di una curva, su una strada di montagna, non distante da una centrale idroelettrica.

Ma solo all'indomani tra le lamiere accartocciate la polizia albanese recupera resti umani sul sedile di guida ed oggetti riconducibili a Pecorelli. Un orologio di valore ed un cellulare parzialmente danneggiati dal fuoco e dal calore che deve essersi sprigionato nell'abitacolo.

Situazione quanto meno strana, meritevole di un approfondimento che non sembra in corso. Intanto, è conto alla rovescia per l'esame dei Dna, affidato al laboratorio forense di Tirana, attraverso il quale verrà identificato senza ombra di dubbio chi era al volante della Skoda. Non sarebbe esclusa una verifica da parte della polizia italiana (la Procura della repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo ed attivato la squadra mobile), attraverso la comparazione con il codice genetico del fratello dell'uomo d'affari altotiberino.

Intanto, gli inquirenti albanesi resterebbero convinti della casualità dell'incidente e della circostanza che il 45enne sangiustinese non si sia messo in salvo, scendendo dall'auto, perché stordito dal fumo e dalle esalazioni sprigionate dalle fiamme.

Walter Rondoni

