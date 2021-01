IL CASO

SAN GIUSTINO Ipotesi suicidio nella scomparsa di Davide Pecorelli, del quale mancano notizie dalla Befana. In seconda battuta non verrebbe esclusa la rapina finita male, con l'uccisione dell'imprenditore di San Giustino nel nord dell'Albania ai confini con il Kosovo.

Perderebbe consistenza la pista dell'incidente, per altro esclusa dalla Procura della Repubblica di Perugia che ha aperto un fascicolo ed attivato la squadra mobile. Sulle eventualità in campo si sarebbe confrontata la task force di poliziotti albanesi e inquirenti italiani, plausibilmente carabinieri di stanza alla nostra ambasciata di Tirana. Accompagnati da funzionari delle tute blu locali, i nostri investigatori avrebbero esaminato e fotografato le lamiere contorte della Skoda Fabia. Per la loro attribuzione è atteso l'esame del Dna, considerato il discrimine per il coinvolgimento diretto della Procura perugina.

Dopo il sopralluogo l'incontro è proseguito sulle cause dell'incendio all'auto e della morte della persona alla guida, sulla perizia tecnica relativa ad eventuali guasti meccanici. Dalla procura di Puka sarebbero poi trapelate indiscrezioni sul telefonino recuperato nell'abitacolo insieme ad un orologio di valore e ad alcuni cosmetici. Oggetti riconducibili al 45enne scomparso, impegnato in un hotel a Lama, in parrucchierie in franchising a Sansepolcro, Città di Castello, San Giustino, Corciano, in un centro estetico a Valona.

Da quel cellulare - sostengono fonti giornalistiche - non sarebbero emerse minacce di morte o conversazioni in cui l'uomo avrebbe dimostrato paura o preoccupazione. L'ex arbitro era entrato in Albania il 3 gennaio dalla frontiera all'aeroporto di Rinas. Affittata una macchina, il giorno dopo è a Scutari dove si ferma diverse ore. Perché? Chi vede? La sera dorme a Puka. Avrebbe dovuto rimanere tre giorni, però la mattina del 6 gennaio, in anticipo, si allontana. Sulla strada Gjegjan-Reps ritrovano la sua macchina. E' l'inizio del giallo.

