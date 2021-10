Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:00

LA STORIA

SAN GIUSTINO Pista albanese per il tesoro. Che la vicenda della quale è protagonista Davide Pecorelli conduca al Paese delle Aquile è circostanza arcinota. Dunque, diventa più di una ipotesi che la genesi dell'ultimo colpo di scena vada ricercata nei mesi trascorsi dall'imprenditore di San Giustino oltre Adriatico dopo aver simulato la propria morte nell'incendio di un'auto. Qui, a suo dire, avrebbe saputo di quell'oro. A Valona si sarebbe preparato per coprire miglia tra le isole del Giglio e di Montecristo.

L'INDAGINE

Ma i riflettori tornano ad accendersi su impulso di una Procura italiana, quella di Grosseto, che vuole vederci chiaro sulle monete di cui l'ex arbitro potrebbe essere venuto in possesso. E siccome potrebbero avere provenienza furtiva il sostituto procuratore Anna Pensabene ha iscritto il 45enne nel registro degli indagati, supponendo il reato di ricettazione. Un filone d'inchiesta affidato al Nucleo investigativo del comando carabinieri di Grosseto che andrà a confluire nel fascicolo aperto dalla stessa magistratura per sostituzione di persona da settembre. Da quando Pecorelli si è presentato in albergo con un documento d'identità intestato ad un geologo. L'eventuale ricettazione legherebbe l'indagato al furto del novembre 2019 a Sovana, nel Grossetano. Sparirono 65 monete d'oro databili tra il IV ed il V Secolo dopo Cristo. Reperti di grande importanza, parte di un più cospicuo rinvenimento del 2004 durante gli scavi sotto il pavimento della chiesa di San Mamiliano. Erano 498 i pezzi dentro un recipiente in ceramica. La maggior parte andò a Firenze, 83 restarono in loco. E' stato Pecorelli a raccontare di aver saputo da un ricettatore dov'era il tesoro di San Mamiliano (per alcuni sarebbe quello reso celebre ne Il conte di Montecristo) spiegando la sua indebita presenza di fronte a Cala Maestra in un gommone in balia del Tirreno.

IL SEQUESTRO

Fantasia? Verità? Intanto, i carabinieri hanno sequestrato nella sua camera del b&b al Giglio le riproduzioni di monete antiche stampate su fogli trasmessi per accertamenti al Nucleo tutela patrimonio culturale dell'Arma, cartine di Montecristo con l'indicazione di tre cale, una Divina Commedia, le chiavi del garage di Porto Santo Stefano dove sarebbe finito il tesoro recuperato. Ma le monete, ad oggi, esisterebbero solo nelle dichiarazioni ai magistrati perugini.

