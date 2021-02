SAN GIUSTINO

Sarebbe già a Roma il «campione di osso», rinvenuto nell'auto noleggiata da Davide Pecorelli e ritrovata distrutta dalle fiamme in una strada di montagna non lontano da Puka, in Albania. L'annuncio viene da un sito al quale Klodiana Lala, giornalista molto nota nel Paese delle aquile, avrebbe anticipato che «il campione è accompagnato da una lettera». Presumibilmente, una scheda dove gli inquirenti d'oltre Adriatico informano la Procura della repubblica di Perugia (procuratore generale Raffaele Cantone, pm Giuseppe Petrazzini) sullo stato dell'arte dell'inchiesta. La medesima fonte rivela che «sono state le autorità italiane a sollevare nei giorni scorsi la preoccupazione per il mancato rispetto delle scadenze relative all'invio di campioni dall'Albania all'Italia». Adesso, la magistratura perugina procederà alla nomina del perito cui affidare l'estrazione del profilo genetico dai reperti e la comparazione con quello del fratello dell'imprenditore scomparso il giorno dell'Epifania. Un esame né semplice né rapido, da svolgere non necessariamente al Santa Maria della Misericordia. Identificata senza ombra di dubbio la persona morta nell'incendio della Skoda Fabia la Procura, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo ed attivato la squadra mobile, deciderà se e come andare avanti. Da quanto trapela non verrebbero prese in grande considerazione le ipotesi, suicidio o disgrazia, che invece avrebbero orientato le indagini delle tute blu albanesi. Il 45enne imprenditore di San Giustino era sbarcato all'aeroporto di Rinas il 3 gennaio, inizio di un viaggio d'affari dal quale forse pensava di guadagnare abbastanza da portare ossigeno alle proprie attività tra Umbria e Toscana, in grande difficoltà per la pandemia. Nei suoi spostamenti aveva toccato Valona e Scutari prima di puntare su Puka, un paese di diecimila abitanti. A quanto sembra, l'ultimo posto per fare business. Il 6 gennaio, lasciato in anticipo l'Hotel Turizmi, era sparito nel nulla, alimentando un giallo ancora lontano dalla soluzione.

