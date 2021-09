Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

LA STORIA

SAN GIUSTINO Mesi di assoluto relax, coltivando la sua grande passione, il calcio. Secondo la ricostruzione di alcuni media albanesi, Davide Pecorelli avrebbe trascorso a Valona la sua latitanza dorata, ben lontana dalle regole di una comunità di religiosi a Medjugorje nella quale lui insiste di essere stato. A Valona hanno memoria di averlo incontrato da marzo in un ristorante sul lungomare dove consumava i pasti. Di solito le sue giornate cominciavano intorno alle 9, quando scendeva in spiaggia e lì rimaneva fino alle 14, ora in cui si metteva a tavola con gli amici, per i quali era Cristiano (da Cristiano Ronaldo, sembra di capire) per la sua voglia di pallone. Un paio d'ore dopo tornava al mare per fermarsi fino alle 18. Non usava l'auto, dava l'idea «di un uomo saggio, calmo, senza problemi». Testimoni lo descrivono come un «uomo con un grande amore per l'isola di Sazan, il mare, la pesca», era apprezzato come «un buon storico di alcuni luoghi d'Italia e soprattutto conoscitore della lingua italiana». Per altri era «un uomo intelligente, un buon amico, un uomo comunicativo e vivace». Vasil Ruci, leggenda del calcio locale, lo ha incontrato da vicino. «Non lo conoscevo, l'ho visto un giorno allenarsi tanto, era felice di viaggiare con la squadra, altri lo portavano, era felice di giocare al calcio». Sempre la stessa fonte racconta che «passava le serate nei campi sportivi del lungomare, spesso giocando a calcio, consumando la cena o un bicchiere di vino nei ristoranti di Valona o guardando il calcio in tv, non mancava a nessuna partita dell'Italia». Nelle stesse settimane il pm di Puke si è convinto che l'imprenditore di San Giustino sia responsabile di «distruzione di beni mediante incendio e danneggiamento di tombe». E adesso, anticipano alcune fonti, valuterebbe se spiccare un mandato d'arresto internazionale.

W. Rond.