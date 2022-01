Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

LA POLITICA

C'era una volta il partitone rosso. Quello che quando si giocava un congresso cittadino valeva, minimo, una finale di Coppa Italia. Adesso il congresso del Pd che rinnova segretari di circoli, assemblea e segretario dell'Unione Comunale rischia di avere l'appeal di un torneo estivo in differita. Settecento-ottocento iscritti (più o meno) contro una punta di 4500(o più o meno) quando il Pd nacque.

Sembra un'era geologica fa e lì dentro non si distilla più il potere della città. Si distillano però, a sentire qualche vecchio compagno, un po' di veleni d'annata. Molto, se non tutto, gira intorno alla figura(cioè le scelte) del segretario regionale, Tommaso Bori. Non profeta in patria quando, da candidato unico, Perugia votò: bassa affluenza da leggere come basso livello di gradimento. Così, per il giovin segretario che ha rimesso un po' dritto il mondo del centrosinistra con le elezioni vincenti ad Assisi, Città di Castello e Spoleto, il gennaio perugino non è solo torcolo e San Costanzo.

I numeri possono aiutare subito a capire. L'altra sera circoli d'Arna al voto, una decina di schede sui venti iscritti (più o meno) e scelta la non boriana Alessandra Quagliarini, anzi confermata. Domenica tocca a quella che una volta era la cintura rossa: Ponte San Giovanni, San Sisto e via Settevalli. Anche qui, niente mozioni e candidati da presentare solo entro la mattina del voto. Si racconta che toccherà ancora agli uscenti: e non è poco. Quindi, Federico Balducci al Ponte, Marco Hromis a San Sisto e Antonello Chianella in via Settevalli.

Non è poco perché quel terzetto fa parte del pacchetto di mischia che dietro a Bori in fila indiana non vuol mettersi. Contras? Dipende. Almeno da quei tre nomi potrebbe uscire un papabile segretario, Marco Hromis. Ma c'è chi guarda a una conferma di Paolo Polinori. Non è un mistero che Bori punti su Sarah Bistocchi, capogruppo in consiglio comunale. E qui si strillano le vecchie battaglie. I non boriani (più che anti) hanno fatto capire chiaro al segretario regionale che non è il caso di impuntarsi sulla segretaria del circolo di Monteluce. Ne uscirebbe, a quel punto, con molta probabilità, una conta che rischia di diventare disdicevole per gli ottocento-settecento dello zoccoletto duretto dell'ex partitone rosso. Si racconta di sherpa e incontri per non arrivare alla divisione. Con un occhio ai vecchi schemi che saranno vecchi, ma aiutano sempre. Allora Polinori, Chianella, Hromis, Quagliarini, Balducci, la consigliera comunale Ranfa, il compagno di banco Paciotti, Francescaglia e l'inossidabile Cernicchi di qua; Bistocchi, Zuccherini(leader a San Marco e consigliere comunale), Costanza Spera (reggente di Madonna Alta) di là. Con la vicinanza della Borghesi fresca di rielezione in Provincia. I rumor più cattivi indicavano, prima del voto ponderato per piazza Italia, una mezza intesa con Bori (possibile?) che diceva così: Borghesi capogruppo e Bistocchi alla segreteria. Poi è arrivata la vittoria della Proietti, poi è iniziato il tour dei congressi di circolo. Poi chissà cosa potrà cambiare da qui all'ultimo weekend del mese. Con il rischio di un Ok Corral da brivido. Anche per un torneo estivo.

Luca Benedetti