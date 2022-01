Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:05

LA POLITICA

Qualche volto nuovo e una spruzzata di conferme. Il congresso del Pd va avanti in attesa, domenica, dell'investitura di Sauro Cristofani che già si muove da segretario. Incontri, soprattutto, per giocare la partita dell'assemblea cittadina. Che non coincide con i delegati dei circoli che saranno i grandi elettori solo del segretario.

Ieri cambio della guardia al circolo Rossi di Monteluce: dopo dodici anni passa la mano Sarah Bistocchi, capogruppo in consiglio comunale, a Federico Phellas, boriano, volto nuovo già in campo con le liste pro Giubilei alle comunali. In via Settevalli confermato Antonello Chianella, come a San Sisto Marko Hromis e a San Marco il consigliere comunale Francesco Zuccherini. A Perugia Centro staffetta tra il non boriano Vincenzo Scorza e Francesca Pasquino, Colle Umberto ritrova un segretario dopo due anni: è Michele Orsini.

Anche stasera altro giro di congressi di circolo: Colombella, Fontignano, Ponte San Giovanni e Casa del Diavolo. A Colombella l'uscente è il consigliere comunale Paciotti, a Ponte San Giovanni dato per certo il bis di Federico Balducci, a Fontignano ci potrebbe essere ancora Gianni Frittella e a Casa del Diavolo uno tra Maurizio Pascolini e Fabrizio Bottoni.

Intanto a Gualdo Tadino la nuova segretaria del circolo è Flavia Guidubaldi con la benedizione del sindaco Massimiliano Presciutti.

Lu.Ben.

